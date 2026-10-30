El nuevo puente entre China y Corea del Norte que visitó Kim Jong-Un y causó sorpresa

El líder norcoreano Kim Jong Un realizó una breve visita sorpresa a la ciudad fronteriza china de Dandong, según una fuente gubernamental surcoreana y medios norcoreanos.

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Kim cruzó por un importante puente fronterizo inaugurado oficialmente la semana pasada, que busca profundizar los lazos económicos entre China y Corea del Norte.

“El Nuevo Puente Río Yalu es una importante instalación para la conectividad entre los dos países”, declaró la portavoz diplomática china Mao Ning.

⚡️🇰🇵🇨🇳 Kim Jong-un en visite surprise à Dandong via le nouveau pont sur le Yalu Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué samedi une visite non annoncée dans la ville frontalière chinoise de Dandong, franchissant le fleuve Yalu par le nouveau pont récemment ouvert. ⭕️ Kim est arrivé à Dandong via le New Yalu River Bridge (aussi appelé pont de l’Amnok), qui relie Sinuiju à Dandong. Ce pont à quatre voies, achevé en 2014 avec un financement chinois, était resté inutilisé pendant près de douze ans en raison de retards côté nord-coréen. Il a été officiellement ouvert le 15 octobre, dans un contexte de réchauffement des relations entre Pyongyang et Pékin. ⭕️ Sur place, Kim a été accueilli par Wang Huning, membre du Comité permanent du Politburo et quatrième dirigeant chinois par ordre de préséance. Wang lui a transmis les salutations du président Xi Jinping. Les deux hommes ont visité une usine automobile et rendu hommage aux volontaires chinois tombés pendant la guerre de Corée, avant de discuter du renforcement des échanges économiques et humains grâce au nouveau pont. Kim est rentré en Corée du Nord le jour même. ⭕️ Cette visite intervient la veille de l’anniversaire (25 octobre) de l’entrée des troupes chinoises dans le conflit coréen de 1950-1953. Elle marque le premier déplacement connu de Kim en Chine depuis environ un an et est interprétée comme un signal de volonté de dynamiser les liens bilatéraux et le commerce frontalier. — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 24, 2026

“Su apertura promoverá los intercambios económicos y comerciales y el movimiento de personas entre los dos países”, agregó.

Según la agencia estatal china de noticias Xinhua, el líder norcoreano se reunió en Dandong con el principal asesor político de China, Wang Huning, quien le transmitió “los cordiales saludos y los mejores deseos del presidente chino Xi Jinping”.

Wang “lo despidió en el nuevo puente sobre el río Yalu entre China y Corea del Norte”, agregó.

La estructura de cuatro carriles fue concluida en 2014, pero su apertura fue aplazada por la falta de carreteras de conexión y de instalaciones aduaneras en el lado norcoreano, informó la agencia de noticias Yonhap, de Corea del Sur.

Esta fotografía, tomada el 15 de octubre de 2026, muestra un nuevo puente sobre el río Yalu Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Esta inauguración se produjo poco más de un mes después de que Corea del Norte y Rusia inauguraran su primer puente vehicular fronterizo.

Ni Pyongyang ni Pekín habían anunciado previamente la visita.

China es el principal socio comercial de Corea del Norte, un país con armas nucleares y aislado diplomáticamente. Pekín representa un apoyo diplomático, económico y político clave para Pyongyang, si bien las relaciones no siempre fueron fluidas.

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El motivo del viaje no está claro, pero podría enviar una “señal positiva” sobre una posible cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, dijo a la AFP otra fuente gubernamental.

Los líderes mundiales se están preparando para la cumbre de noviembre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sureste de China, donde se especula que Kim podría reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El 15 de octubre de 2026 se celebra la ceremonia de inauguración de un nuevo puente sobre el río Yalu, que sirve de frontera entre China y la República Popular Democrática de Corea (RPDC). (Foto de Pan Yulong/Xinhua vía Getty Images) Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Kim recibió en junio en Pyongyang a Xi, poco después de que el mandatario chino celebrara cumbres consecutivas en Pekín con Trump y Putin.