Caos en Polonia: despliegan policías antidisturbios tras disputa por el control de la Corte Constitucional

La policía se desplegó el viernes por la noche alrededor de la Corte Constitucional en Varsovia después de que se anunciara la suspensión del presidente del tribunal, en medio de un tira y afloja entre la derecha nacionalista que lo nombró y el actual gobierno centrista.

Decenas de policías antidisturbios impedían el acceso al recinto a los numerosos seguidores del partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS, oposición) que se manifestaban desde hace semanas en apoyo a los jueces supremos frente al gobierno, constató un periodista de la AFP.

El ejecutivo de Donald Tusk quiere forzar su salida.

El presidente de la República, el nacionalista Karol Nawrocki, anunció que había interrumpido un vuelo hacia Senegal para regresar de urgencia a Varsovia.

Considerada por la UE como demasiado dependiente del poder político, la Corte Constitucional ha sido una de las manzanas de la discordia entre Bruselas y los nacionalistas.

Desde su regreso al poder en 2023, Donald Tusk, exjefe del Consejo Europeo, promete resolver la crisis. Por ahora en vano, dado que el jefe del Estado obstaculiza las nominaciones de su gobierno a la corte.

“Restablecer el Estado de derecho es nuestro deber”, declaró Tusk en X.

La jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión de sus funciones del polémico presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski.

El ministro de Justicia y fiscal general anunció en rueda de prensa que ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de Swieczkowski así como la de su adjunto, Bartlomiej Sochanski.

Por el momento reina la confusión.

El viernes por la noche no se podía acceder al sitio web del tribunal, pero en su cuenta oficial la corte denunció “un golpe de Estado”.

La cuenta afirma que el presidente Swieczkowski sigue en funciones y subraya que Korwin-Piotrowska no puede asumir el cargo interino ya que no ha prestado juramento ante el presidente de la república.

Con información de AFP.

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