Una ciudadana colombiana fue víctima de insultos xenófobos mientras viajaba en un autobús en España. El incidente quedó registrado en un video difundido por medios colombianos, en el que se observa cómo varios pasajeros intervienen para defenderla de los comentarios discriminatorios de un hombre.

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De acuerdo con las imágenes, el sujeto lanzó expresiones ofensivas contra la mujer por su nacionalidad y por ser de Pereira, Risaralda. Sus comentarios provocaron el rechazo de otros viajeros, entre ellos una joven española que decidió confrontarlo y exigirle respeto.

“Señor, tenga un poquito de respeto”, manifestó la pasajera que salió en defensa de la colombiana. Durante la discusión, cuestionó la actitud del hombre y recordó que ninguna persona debería ser discriminada por su lugar de nacimiento.

Otros pasajeros salieron en defensa de la pereirana que fue insultada por parte de una español con comentarios xenofóbicos y machistas. Foto: Vía X (Antes Twitter) @Anxiousvids

La mujer agredida también respondió a los insultos y defendió sus raíces. “De Pereira y muy orgullosa”, expresó, reafirmando su identidad frente a los comentarios despectivos.

La tensión aumentó cuando otros pasajeros se sumaron a los reclamos. Uno de ellos se acercó al hombre para confrontarlo y la discusión terminó en un enfrentamiento físico.

El momento en que uno de los pasajeros confrontó al agresor de la colombiana victima de xenofobia. Foto: Vía X (Antes Twitter) @Anxiousvids

Varios ocupantes del autobús intervinieron para separar a los involucrados, mientras continuaban las expresiones de rechazo hacia la conducta del agresor.

El video se difundió rápidamente en redes sociales y despertó comentarios de indignación. Muchos usuarios destacaron la solidaridad de quienes intervinieron para defender a la colombiana y cuestionaron las actitudes discriminatorias contra la población migrante.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la xenofobia que pueden enfrentar las personas extranjeras en espacios cotidianos, como el transporte público.

Estas conductas pueden manifestarse mediante insultos, prejuicios y expresiones de rechazo relacionadas con la nacionalidad o el origen de una persona.

Aunque la grabación permite observar parte del altercado, todavía no se conocen públicamente todos los detalles del incidente.

Tampoco se han confirmado la identidad del hombre, la ubicación exacta del autobús ni posibles actuaciones de las autoridades españolas.

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La reacción de los pasajeros convirtió el episodio en un llamado a rechazar la discriminación y a defender el respeto hacia las personas migrantes, independientemente de su procedencia.