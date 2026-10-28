Excancilleres de América Latina lanzan un llamado urgente a la ONU: “No podemos dejar pasar la oportunidad”

Veintinueve exministros y exministras de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe hicieron un llamado a los gobiernos de la región para coordinar una candidatura que permita a uno de sus representantes asumir la Secretaría General de las Naciones Unidas, en reemplazo de António Guterres.

ONU denuncia transmisión en vivo de fusilamiento de condenado a muerte en Estados Unidos

En una carta abierta, los firmantes advirtieron que la región enfrenta una oportunidad histórica que requiere consensos y rapidez diplomática.

El documento sostiene que América Latina y el Caribe deben superar sus diferencias políticas e intereses nacionales para construir una posición común en el proceso de selección.

Los antiguos responsables de la política exterior consideran que la diversidad de candidaturas regionales representa una muestra de sus capacidades, pero también plantea el desafío de alcanzar acuerdos que permitan concentrar los apoyos necesarios.

Naciones Unidas en Suiza. Foto: Getty Images

“Esta oportunidad exige liderazgo, responsabilidad y acción diplomática concertada. No debemos dejarla pasar”, señaló el texto, que también instó a los actuales mandatarios y a los representantes latinoamericanos en el Consejo de Seguridad a asumir un papel activo en las consultas.

Entre los firmantes aparecen figuras de distintos países y corrientes políticas, como Carolina Barco, María Ángela Holguín y María Emma Mejía, de Colombia; Jorge Castañeda, de México; Susana Malcorra, de Argentina; José Miguel Insulza, de Chile, y Allan Wagner, de Perú. La lista incluye antiguos ministros de Panamá, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, entre otros países.

La carta defendió que la región cuenta con una trayectoria de resolución pacífica de controversias, negociación y cooperación internacional.

También destacó el Tratado de Tlatelolco, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe, como parte del legado diplomático que sus representantes consideran relevante para el escenario internacional actual.

El pronunciamiento llegó mientras las Naciones Unidas avanzan en la selección de quien asumirá la Secretaría General el 1.º de enero de 2027. El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre de 2026, por lo que el proceso entra en una etapa decisiva.

De acuerdo con las reglas de la ONU, el Consejo de Seguridad recomienda a una persona candidata y la Asamblea General formaliza su nombramiento.

Más de 20 exfuncionarios fueron muy específicos con sus peticiones en una carta dirigida a la ONU este miércoles, 28 de octubre. Foto: Anadolu via Getty Images

El Consejo examina las candidaturas mediante consultas privadas y votaciones indicativas informales, cuyos resultados no se publican. Los llamados a la unidad regional coinciden así con una fase en la que las negociaciones entre Estados resultan determinantes.

Aunque la rotación geográfica se considera una práctica diplomática, no es una regla escrita que garantice que la Secretaría General corresponda a una región específica.

El vicepresidente José Manuel Restrepo sigue avanzando en su agenda en la ONU: conversó con el secretario António Guterres

El único latinoamericano que ha ocupado el cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ejerció entre 1982 y 1991. Los firmantes buscan que esta coyuntura se traduzca en una voz regional coordinada al frente de la organización.