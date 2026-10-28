“Las posibilidades de que haya un accidente con consecuencias fatales en un viaje en tren en España son extremadamente limitadas”, afirmó Puente, según el fragmento difundido por el diario español El Mundo.

Tragedia en España: dos trenes de alta velocidad colisionaron. Hay más de 64 muertos. “No paran de salir cadáveres”

El mensaje adquirió una nueva dimensión tras la colisión de dos convoyes en territorio toledano, que dejó víctimas mortales y numerosos heridos, de acuerdo con los reportes iniciales de la emergencia.

La publicación pone nuevamente bajo escrutinio las garantías de seguridad del transporte ferroviario español, especialmente después de que el país afrontara dos graves episodios en un periodo de nueve meses.

Por otra parte, de la declaración no demuestra por sí misma que el ministro conociera algún riesgo específico ni establece una relación causal entre sus palabras y el accidente ocurrido en Toledo.

El accidente de este miércoles 28 de octubre en la provincia de Toledo provocó la interrupción de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y movilizó a los equipos de emergencia para atender a los pasajeros afectados.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda y se desplazó hasta la zona para acompañar a las víctimas y seguir la respuesta de los organismos de emergencia. La investigación deberá establecer las circunstancias de la colisión y determinar qué factores provocaron el siniestro.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó de la interrupción del servicio tras el choque y comenzó a analizar los sistemas y la secuencia de los acontecimientos para determinar qué ocurrió.

En las primeras horas posteriores al accidente, las autoridades no habían establecido una causa definitiva, por lo que las hipótesis sobre posibles fallos operativos o técnicos debían tratarse con cautela.

El antecedente al que se refiere la publicación es el accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero de 2026 en Córdoba. En aquella tragedia, un tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de Renfe con destino a Huelva. Ambos trenes terminaron descarrilados y el siniestro dejó numerosas víctimas.

Tras ese accidente, Puente compareció públicamente para explicar la situación y señaló que todavía se desconocían las causas. Posteriormente, el 23 de enero, presentó información sobre las obras, revisiones e inspecciones efectuadas en el tramo afectado. Según el Ministerio de Transportes, los controles realizados habían arrojado resultados favorables antes del siniestro.

Choque mortal de trenes en España. Foto: Anadolu via Getty Images

Ahora, la nueva colisión en Toledo vuelve a poner el foco en la gestión de la seguridad ferroviaria y en las explicaciones que ofrecen las autoridades cuando ocurren accidentes de esta magnitud.

La investigación será determinante para establecer las circunstancias del choque y precisar si existieron fallos en la infraestructura, los sistemas de señalización o la operación de los trenes.

Mientras avanzan las pesquisas, la frase rescatada por El Mundo se convirtió en uno de los elementos más comentados en redes sociales.

Las impactantes imágenes del choque de trenes en España que deja más de 64 muertos y decenas de heridos

El contraste entre aquella afirmación y la nueva emergencia alimenta el debate público sobre la confianza en la alta velocidad española, aunque las responsabilidades deberán determinarse a partir de las pruebas y las conclusiones oficiales.