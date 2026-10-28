Las impactantes imágenes del choque de trenes en España que deja más de 30 muertos y 80 heridos

Al menos 30 personas murieron el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Andalucía, cuando murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad, conmocionando a toda España.

Esta captura de pantalla de un vídeo facilitado por la Guardia Civil muestra una vista aérea de los vagones y los servicios de emergencia en el lugar de la colisión entre dos trenes en Urda, España Foto: Guardia Civil via AP

Accidente de trenes en España. Foto: Guardia Civil via AP

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Un violento accidente ferroviario sacudió este martes a España luego de que dos trenes colisionaran en la provincia de Toledo Foto: Redes sociales

Dos trenes colisionaron en España en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha. (Photo By Juanma Jimenez/Europa Press via Getty Images) Foto: Europa Press via Getty Images

Información en desarrollo...