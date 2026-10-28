Elecciones en Israel: Benjamin Netanyahu lidera las votaciones, pero no consigue mayorías

La coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu aventaja a la oposición este miércoles, tras el recuento de dos tercios de los votos de las elecciones legislativas en Israel, pero por el momento sin mayoría para gobernar.

Tras la votación, tanto Netanyahu como su rival, el centrista Gadi Eisenkot, prometieron cada uno formar un gobierno, a pesar de que no se prevé que alguno de ellos obtenga la mayoría.

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Tras el recuento del 66,3 % de los votos, el bloque de derecha y extrema derecha de Netanyahu lograba 54 de los 120 escaños del Parlamento. La coalición opositora de Eisenkot contaba con 48 y los partidos árabes con 18. Sin embargo, es probable que estos resultados parciales cambien con el transcurso de las horas.

El martes, los votantes acudieron masivamente a las urnas para dar un veredicto sobre el gobierno de Netanyahu, el primer ministro más longevo que ha llevado a Israel hacia la extrema derecha y ha desatado una ola de guerras en respuesta a los ataques del grupo terrorista islámico Hamás del 7 de octubre de 2023.

En un puente de Tel Aviv se exhibe un anuncio de un canal de televisión israelí —que emitirá la cobertura de las elecciones en Israel— en el que aparecen el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exjefe militar israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Las encuestas a pie de urna daban a Eisenkot, un exjefe militar y novato en la política, y a su bloque un empate técnico con el bando de Netanyahu, ambos con alrededor de 51 escaños y muy lejos del umbral necesario para controlar el Legislativo.

Los votantes de los partidos árabes israelíes acudieron en masa a las urnas en contra de Netanyahu, quien ha advertido sin cesar que esa minoría debilitará la orientación nacionalista judía hacia la que ha llevado al país.

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Los resultados parciales sugieren que el bloque de Eisenkot tendría suficientes escaños para obtener la mayoría si alcanzara un acuerdo de coalición con las formaciones árabes, pero gran parte de sus miembros se mostraron reacios a esta opción durante la campaña electoral.

Gadi Eisenkot y Benjamin Netanyahu Foto: Getty Images

Eisenkot había dicho durante la campaña que no gobernaría con legisladores árabes israelíes, haciéndose eco de la postura de Netanyahu, quien consideró que un gobierno dependiente de los votos árabes carecería de legitimidad. Los diputados árabes podrían brindar apoyo a Eisenkot en votaciones parlamentarias para mantener un gobierno de minoría sin unirse a una coalición.

Ante la ausencia de mayoría de cualquiera de los bandos podrían avecinarse semanas de negociaciones para armar alianzas e incluso nuevas elecciones si estas fracasan.

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Pero un empate podría beneficiar a corto plazo a Netanyahu, quien permanecería como primer ministro interino hasta que se forme un nuevo gobierno. Se espera que los resultados completos estén disponibles el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

Con información de AFP.