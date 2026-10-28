Tragedia en España: dos trenes de alta velocidad colisionaron. Hay más de 30 muertos. “No paran de salir cadáveres”

Al menos 30 personas murieron el miércoles en la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, anunciaron las autoridades regionales, que advierten que el número de víctimas podría aumentar.

Este accidente ocurre en plena campaña electoral hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión entre dos trenes de alta velocidad.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

“Hay al menos diez muertos y es posible que esta cifra aumente”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha (centro), donde ocurrió el accidente poco antes de las 8 de la mañana hora de España. Un segundo reporte dio cuenta de una cifra más alta: 30 fallecidos.

Varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI) están ya en la zona.

“Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes”, indicó en X la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, Adif.

Esta captura de pantalla de un vídeo facilitado por la Guardia Civil muestra una vista aérea de los vagones y los servicios de emergencia en el lugar de la colisión entre dos trenes en Urda, España Foto: Guardia Civil via AP

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

Sánchez afirmó sentirse “consternado ante el grave accidente de trenes” ocurrido en la mañana cerca de Toledo, en la zona central del país, y que habría dejado al menos diez fallecidos, según las autoridades regionales.

“Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas”, indicó el líder socialista, que dio su “solidaridad y apoyo” a todas las víctimas y sus familias.

Los medios españoles han recogido los testimonios de los sobrevivientes. “Hay tres vagones del Iryo, los tres del final, de los que no paran de sacar gente y ponerles sábanas. Cadáveres. Es apocalíptico. En esos tres vagones me cuesta mucho pensar que haya gente viva. Es un amasijo de hierros. Es como si hubieran puesto una bomba”, dijo Sebastián, uno de los pasajeros al diario El Mundo de España.

El accidente se dio a unos 150 kilómetros de Madrid. Foto: Juanma Jiménez/Europa Press via

El hombre relató que el tren, al chocar estuvo como cinco o seis segundos en el aire, algo que le pareció como una vida entera. “De los 9 vagones, del 1 al 4 o el 5 están todos descarrilados. Hay cinco vagones del Ave que están en el sitio en que tenían que estar los del Iryo”, agrega.

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con “preocupación” y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X “muy preocupado” ante este nuevo accidente de trenes.

Descarrilamiento de trenes en España: la tecnología que permite reconstruir un accidente segundo a segundo

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más larga del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

La tragedia de Adamuz, ocurrida el 18 de enero, había reavivado en España los debates sobre el mantenimiento de la red ferroviaria y sobre la seguridad de los pasajeros, en el segundo país más visitado del mundo.

Este accidente, en el que un tren de la empresa privada Iryo había descarrilado antes de chocar con un tren de Renfe que venía en sentido contrario, también desató duras críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha contra el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

*Con información de AFP.