“Voy a secuestrar esto”: el mensaje que provocó que un vuelo de United Airlines aterrizara de emergencia en Las Vegas

Un vuelo de United Airlines con destino a Nueva Jersey se vio obligado a regresar a Las Vegas después de que se descubriera que un pasajero enviaba mensajes explícitos amenazando con un acto de terrorismo.

Emergencia en Medio Oriente por intento de secuestro en vuelo “Quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”

El acusado, identificado como Dante Milne, de 25 años, escribió en un mensaje en su teléfono móvil que iba a “secuestrar” el avión y que “solo estrellaría tu fila”.

El sábado 24 de octubre, el vuelo 1681 de United, un Boeing 737, transportaba a 150 pasajeros y seis miembros de la tripulación desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid al Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando una azafata se percató de que Milne estaba enviando mensajes amenazantes, poco antes del despegue.

Pasajero de United que obligó a un vuelo a Las Vegas a dar media vuelta por una 'amenaza de secuestro'. Foto: X/@nypost

Aunque no está claro a quién iba dirigido el mensaje, el miembro de la tripulación no se comunicó con Milne. En cambio, alertó rápidamente al piloto, quien posteriormente intensificó la situación.

“La azafata lo vio enviando mensajes de texto diciendo que iba a secuestrar el avión. Me llamaron. Entramos en confinamiento y regresamos a Las Vegas”, dijo el piloto del vuelo a un controlador de tráfico aéreo poco después del despegue, según un informe de CBS News.

El controlador aéreo consultó si el pasajero estaba colaborando con la tripulación o si se encontraba sometido a alguna medida de restricción. Ante la pregunta, el piloto explicó que el viajero no presentaba “ninguna restricción”, pues desconocía lo que estaba sucediendo.

United flight from Vegas to Newark forced to turn around after possible hijacking plot https://t.co/xGWoj96AMe https://t.co/tA5FBfT3cU — New York Post (@nypost) October 26, 2026

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, la aeronave permaneció en vuelo durante menos de una hora antes de regresar al aeropuerto, aproximadamente a las 11:05 P.M., hora local.

Una vez en tierra, Milne fue detenido y trasladado al Centro de Detención del Condado de Clark, en Las Vegas. Allí quedó bajo custodia por cargos graves relacionados con la emisión de amenazas o la divulgación de información falsa sobre un posible acto terrorista.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el avión aterrizó sin contratiempos en Las Vegas y confirmó que las autoridades habían iniciado las investigaciones correspondientes.

El vuelo tuvo que aterrizar de emergencia Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“El vuelo 1681 de United Airlines regresó sin incidentes al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas alrededor de las 23:05 hora local del sábado 24 de octubre, después de que la tripulación informara de un incidente con un pasajero”, señaló la FAA.