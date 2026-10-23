Trump insinúa que tiene “derecho” a presentarse en las elecciones del 2028 y dio polémica razón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió durante un mitin de campaña en Iowa de cara a las próximas elecciones legislativas que tiene “derecho” a presentarse nuevamente a la Presidencia en 2028.

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Trump argumentó que le “robaron” y “amañaron” los comicios del año 2020. Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el mandatario evitara confirmar si respaldará a su actual vicepresidente, J.D. Vance, como posible sucesor para esa misma cita electoral.

Durante un acto con simpatizantes, Trump ha abordado la Enmienda de la Constitución estadounidense que limita a dos los mandatos presidenciales.

Trump dice que tiene derecho a presentarse a las elecciones en 2028 porque, en 2020, "hicieron trampa". Aunque sea rigurosamente ilegal y él tenga 80 años, sigue perfilando la opción en las mentes de sus seguidores. https://t.co/x6sgH922s3 — Argemino Barro (@Argemino) October 23, 2026

“Creo que la ley dice que no se me permite volver a presentarme. He estudiado esa frase (...) Lamentablemente, es bastante concisa y no hay mucho margen de maniobra”, dijo el mandatario estadounidense.

Luego, el presidente justificó una posible candidatura aludiendo a su derrota frente a Joe Biden en 2020: “Nos hicieron trampa en la segunda porque ganamos tres veces. Así que creo que tengo derecho a volver a presentarme. Creo que tengo derecho a presentarme de nuevo porque hicieron trampa. Amañaron la elección”.

Las elecciones presidenciales de 2020, a las que hace referencia el mandatario, estuvieron profundamente marcadas por sus reiteradas denuncias de fraude masivo.

A pesar de que los tribunales federales, las autoridades estatales y su propio Departamento de Justicia confirmaron la limpieza de los comicios y desestimaron las acusaciones por falta de pruebas, Trump ha mantenido hasta ahora su retórica de que los resultados le habían sido arrebatados.

El presidente Donald Trump saluda a sus partidarios al llegar al escenario de la convención republicana el jueves 10 de septiembre de 2026 en Dallas. (Foto AP/Julio Cortez) Foto: AP Photo/Julio Cortez

Esta escalada de tensión política desembocó el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores, que irrumpieron de manera violenta en la sede del Congreso para intentar detener la certificación de la victoria de Biden.

¿J.D. Vance como candidato?

Las palabras de Trump sobre su posible futuro político se suman a la incertidumbre generada en el seno del Partido Republicano en torno a su actual número dos.

Horas antes del mitin, al ser preguntado por la prensa sobre si apoyaría a J.D. Vance en caso de que los republicanos pierdan las mayorías en las elecciones del próximo 3 de diciembre y este decida postularse en 2028, el presidente fue tajante: “¿De dónde sacan esa idea? Ni siquiera lo he pensado. Tenemos demasiado tiempo para estar pensando en eso. Queda mucho”.

J.D. Vance y Donald Trump Foto: AP

Esta postura esquiva por parte de Trump ya se había evidenciado hace unos días en el Despacho Oval —en presencia del propio JD Vance—, donde el mandatario aseguró que una eventual candidatura del actual vicepresidente es un asunto del que “nunca” han hablado y que ahora mismo resulta “irrelevante”.

Según el presidente, la prioridad absoluta del partido debe estar centrada en superar las inminentes elecciones de medio mandato.