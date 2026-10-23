Obispos católicos oran con Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

A pocas semanas de las midterms en Estados Unidos, un grupo de obispos católicos realizó una oración sobre Donald Trump en su despacho. En el video se ve al arzobispo de Denver, James Golka, quien confirmó la reunión.

Así reaccionó un funcionario de Trump a la cancelación de visas de Ricardo Roa y Wadith Manzur, entre otros

“Con respeto hacia la investidura presidencial, la Arquidiócesis de Denver acoge con agrado la posibilidad de continuar el diálogo sobre la santidad de la vida —desde la concepción hasta la muerte natural— y la dignidad, otorgada por Dios, de cada persona. Invitamos a los fieles a orar por nuestra nación y sus líderes, confiando en la misericordia y la guía de Cristo”, dijo en un comunicado.

El obispo se ve en el video elevando su oración por el primer mandatario y diciendo: “Hoy ponemos a nuestro presidente en tus manos; te pedimos que lo bendigas”. Además, le pide al Espíritu Santo que “rodee a nuestro país” y “nos proteja de cualquier influencia del mal”.