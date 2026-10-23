Joven sintió un fuerte dolor en el pecho, en el hospital le dijeron que era ansiedad y después murió: “Me quieren pasar por loca”

El caso de Valentina Zurita, una joven de tan solo 18 años, le está dando la vuelta al mundo. La mujer sintió un gran dolor en el pecho, fue el médico y le dijeron que era ansiedad y cuestiones psicológicas, pero terminó muriendo pocos días después de las consultas.

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De acuerdo con José Luis Zurita, su papá, todo inició el lunes, 12 de octubre, en Buenos Aires, Argentina. Su hija comenzó con el dolor hacia las 5 de la tarde de ese día, por lo que la llevaron hasta un centro médico conocido como Hospital Fernández.

Allí, dos trabajadores de la salud la atendieron y aseguraron que el malestar estaba relacionado con la ansiedad y la depresión. “Me dijeron que no se podía hacer nada, que no tenía ningún tipo de enfermedad, sino algo psicológico”, comentó el hombre.

Volvieron a la casa, pero la joven continuó sintiendo el dolor en el pecho, por lo que al día siguiente optaron por ir al Hospital Rivadavia, pero finalmente la trasladaron al Sanatorio Güemes debido a que, según el relato, en el otro sitio tenían que esperar más de ocho horas.

En este nuevo lugar, la familia pagó una consulta particular y, entre otras cosas, el médico que los atendió habló de realizar una tomografía, aunque explicó que esto era para tranquilizarlos. Posteriormente, le recetó clonazepam a la mujer.

Valentina Zurita Foto: API

Ya en la madrugada del miércoles, Valentina siguió con el dolor y tuvo una fuerte descompensación, por lo que hasta la casa llegó la Policía y una ambulancia. Sin embargo, un médico la atendió por videollamada y le aseguró que todo era muscular.

Para ese momento, la joven ya estaba muy cansada de los diagnósticos que le estaban dando. “Me quieren hacer pasar por loca y a mí me duele”, dijo ella, según recordó su papá.

Ese día, la familia Zurita primero fue al Hospital Rivadavia y, debido a la demora, volvieron a trasladarse hasta el Hospital Fernández. Nuevamente, cuando la atendieron hablaron de que el problema era la ansiedad y hasta solicitaron una intervención psiquiátrica.

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De hecho, el papá precisó que su hija fue sedada y los trabajadores de la salud le revisaron la presión, los pulmones y hasta le hicieron un electrocardiograma.

Nuevamente, le recetaron clonazepam y le incluyeron un protector gástrico e ibuprofeno. Además, también programaron una cita de salud mental. Sin embargo, Valentina continuó sintiéndose mal y al dolor en el pecho se le sumó el vómito, no comía bien y no toleraba el agua.

Ya para el jueves 15 de octubre, el dolor en el pecho fue demasiado intenso, la trasladaron en ambulancia a Rivadavia y les informaron que la joven tenía diabetes tipo 1.

Imagen referencia de una persona en un hospital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Poco después, las cosas se agravaron debido a que Valentina sufrió varios paros cardiorrespiratorios, hasta que finalmente murió horas después. En medio de esto, a los allegados le dijeron que la descompensación de la joven había sido por una cetoacidosis diabética.

Ahora, la familia Zurita exige una respuesta clara de qué fue lo que pasó y aseguran que hubo negligencia en la atención que recibió la mujer. Por eso, denunciaron ante las autoridades el caso, su abogado confirmó que se pedirá la exhumación del cuerpo para realizar una nueva autopsia que ayude a esclarecer lo ocurrido.