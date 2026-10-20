EE. UU. condiciona a Argentina de cara a las elecciones de 2027: este fue el ruidoso anuncio

El 24 de octubre de 2027, los argentinos tendrán que decidir en las urnas quién comandará a la nación en los próximos cuatro años. Aunque falta un poco más de un año para esta cita con la democracia, ya se empezaron a mover las fichas políticas.

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo este martes que la gestión de Donald Trump mantendrá el apoyo financiero al gobierno de Javier Milei para proyectos de inversión más allá de 2027 si el país va “hacia la derecha”.

“Estamos evaluando otros proyectos que podrían movilizar hasta 20.000 millones de dólares, y esto no termina ahí. Estamos listos para seguir financiando desde Estados Unidos más allá del 2027 si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás”, dijo el diplomático en un encuentro ante empresarios en Neuquén (sur).

Un votante emite su voto durante las elecciones generales en Buenos Aires, Argentina, el domingo 22 de octubre de 2023. Foto: AP

La cifra casi triplica el paquete de 7.000 millones de dólares acordado en septiembre para proyectos de infraestructura dentro de la iniciativa “Corredor Andes-Atlántico”, enfocada, aunque no de forma exclusiva, en el desarrollo de Vaca Muerta, un enorme yacimiento de hidrocarburos no convencionales en el sur de Argentina.

“Y esa plata va a estar lista hasta el 2027. Y vamos a ver lo que pasa después”, dijo Lamelas, en referencia a las elecciones presidenciales en la segunda mitad del año próximo, en las que Milei ya anunció que buscará la reelección para un segundo mandato.

“Estamos apoyando a este gobierno, al gobierno de Milei y al pueblo argentino si van en el rumbo correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda”, agregó.

Javier Milei, presidente de Argentina que busca la reelección. Foto: Colprensa

El embajador no precisó en qué plazos y a qué proyectos se destinarán esos fondos; sin embargo, su mensaje condiciona al país lustro.

Desde 2025, que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, Javier Milei se ha convertido en uno de los aliados clave de Donald Trump en América Latina y el mandatario estadounidense retribuyó ese apoyo hace un año.

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Estados Unidos, Donald Trump (der.), estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el marco del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), Foto: Getty Images

Desde Washington, Trump firmó un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares entre Buenos Aires y el Departamento del Tesoro.

Ese dinero ayudó a aquietar turbulencias cambiarias cuando el presidente sudamericano enfrentaba unas decisivas elecciones legislativas. El partido de Milei ganó esos comicios y consiguió un importante peso legislativo para avanzar con sus reformas.

*Con información de AFP.