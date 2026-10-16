El presidente de Argentina, Javier Milei, fue premiado en una gala del Hispanic Heritage, una reconocida asociación conservadora latina. Al evento también asistieron otros líderes políticos a nivel mundial, como Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro.

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El mandatario argentino llegó a la gala acompañado de su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.

Milei aseguró que una “enfermedad izquierdista asustó a nuestro continente durante décadas”.

Gabriela Berrospi, Eduardo Bolsonaro, el presidente de Argentina, Javier Milei, y Javier Negre posan en el escenario durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington D. C. Foto: Getty Images for Latino Wall Str

Sin embargo, dijo que “los vientos de cambio que soplan cada vez más fuertes en Latinoamérica. País tras país, desde las urnas”, dijo.

“Y ahora mi querido amigo Flavio Bolsonaro, que con la fuerza del cielo y de su lado estoy seguro de que dentro de pocos días se encontrará nuevamente ante el dictador comunista Lula da Silva”, agregó.

En un momento, el hermano del candidato se acercó al presidente argentino para saludarlo, “Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil y vamos a pintar el continente de azul”, dijo Milei.

"Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil y vamos a pintar el continente de azul" Javier Milei abrazó a Eduardo Bolsonaro al finalizar su discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana en Washington, Estados Unidos. https://t.co/PjdWTqL0UA — Corta (@somoscorta) October 15, 2026

“El deber de todos los presidentes latinoamericanos es conformar junto al presidente Trump un verdadero escudo contra el socialismo para proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad en todo el continente americano”, dijo Milei.

El mandatario argentino también se refirió a los comicios de Estados Unidos de medio término, “por eso también es tan importante, no solo para los Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo del presidente Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre”, dijo.

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En otro momento, intervino Eduardo Bolsonaro, asegurando que América Latina vivirá “una edad dorada” si gana el candidato presidencial Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de los comicios el 25 de octubre.

“Creo que cuando confirmemos la victoria de mi hermano, el senador Flávio Bolsonaro, como presidente de Brasil, vamos a lograr lo que yo llamo una nueva era dorada de América Latina”, declaró ante la audiencia.

🚨🇧🇷 | "VAMOS A LIBERAR EL PAÍS, EMPEZANDO POR MI PADRE, QUE ES UN PRESO POLÍTICO" Eduardo Bolsonaro habló sobre la persecución política que sufre su familia por parte del dictador Lula da Silva, durante la Hispanic Heritage Gala. "Nuestra vida es como la del presidente Trump si no hubiera sido reelegido en 2024. Incluso en Brasil, el Tribunal Supremo dice tras bambalinas que 'no van a cometer de nuevo el mismo error que Estados Unidos cometió', lo que significa dejar que el principal opositor, el número uno de la política conservadora del país, se postule para presidente. Por eso aceleran el proceso todo lo posible para encarcelar a mi padre". — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 15, 2026

“Por primera vez, vamos a ver a todos los países luchando contra el narcoterrorismo”, aseguró Eduardo Bolsonaro.

América Latina y el Caribe viven una oleada conservadora que se ha acentuado tras el regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump.

“Tenemos grandes recursos, tenemos trabajadores, todo lo que necesitamos para ser justo como Estados Unidos, un país de primer mundo”, añadió Bolsonaro.