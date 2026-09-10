Javier Milei cancela su viaje a Londres, tras tensiones por soberanía de las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, suspendió su viaje a Londres, en medio del endurecimiento de su Gobierno con respecto al reclamo de la soberanía de las islas Malvinas, que estan bajo la administración del Reino Unido, pese a las disputas internacionales mantenidas entre ambos Estados.

Reino Unido sienta su posición sobre las Malvinas tras polémicas declaraciones de Javier Milei

El mandatario tenía un viaje previsto para finales de octubre, cuando planeaba dar una conferencia en la Universidad de Oxford. Sin embargo, ha decidido suspender su visita, según han confirmado fuentes de la Presidencia al diario ‘Clarín’ y a la cadena Todo Noticias.

La decisión se produce dos días después de que el portavoz de la Presidencia, Adrián Ravier, se pronunciase al respecto aclarando que la presencia de Milei no estaba confirmada.

El presidente argentino Javier Milei Foto: Colprensa

“No tengo fechas y no tengo la confirmación del viaje del presidente a Londres, pero sí sé que está en la posibilidad”, declaró en rueda de prensa.

La cancelación, que contrasta con los viajes del dirigente para lograr inversiones a través de las “Argentina Week” de Nueva York y París, descarta también la posibilidad de un encuentro entre representantes de los ejecutivos argentino y británico con respecto a las Malvinas, en plena ofensiva de sanciones de Buenos Aires contra la exploración y explotación de hidrocarburos en torno al archipiélago.

Argentina investigará posibles vínculos entre 45 entidades y proyectos para la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, el archipiélago en el Atlántico sur cuya soberanía se disputan Londres y Buenos Aires, según un comunicado de la presidencia.

El anuncio ocurre luego de que el presidente Javier Milei destacara en un discurso el jueves que soplan “vientos de cambio favorables” para la histórica reivindicación argentina sobre las Malvinas y anunciara sanciones más severas para cualquier proyecto petrolero en torno al archipiélago.

Islas Malvinas