Este jueves, la bancada de Cambio Radical se reunió con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para presentar varios proyectos radicados, que buscarían un mayor control en materia de seguridad ciudadana y de género.

Los congresistas detallaron que varias iniciativas están enfocadas en una sola premisa: “Sin justicia no hay seguridad”. Además, durante el encuentro se destacó la importancia sobre fortalecer un ministerio que revivió tras la gestión del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

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Entre las medidas que respaldó la colectividad se encuentran la fumigación aérea de cultivos ilícitos y la construcción de megacárceles. Indicaron que sin autoridad, sin justicia y sin cárceles para los delincuentes, no habrá seguridad.

De hecho, hicieron un pedido especial al Ejecutivo, solicitando al ministro ponerle final a la criminalidad que se genera desde las cárceles.

“Los delincuentes no pueden continuar operando tras las rejas, ordenando extorsiones, homicidios y otros delitos. Las cárceles deben ser lugares de reclusión y resocialización, no centros de operaciones para el crimen organizado”, detalló la colectividad a través de un comunicado reportando el encuentro.