La congresista petrista Lalis le cae a Juliana Guerrero

Juliana Guerrero, la joven activista que es cercana al expresidente Gustavo Petro, aceptó ante la justicia este miércoles, 9 de septiembre, haber recibido títulos falsos para ser nombrada viceministra de las Juventudes.

Le recuerdan a Petro mensaje en el que defendía “hasta el final” a Juliana Guerrero: “Fue cómplice”

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, dijo Guerrero en la audiencia en la que fue condenada a tres años de cárcel, pero, teniendo en cuenta que la pena es excarcelable, no pagará un día de prisión.

Tras lo ocurrido con Guerrero, la congresista del petrismo, Laura Daniela ‘Lalis’ Beltrán, le cayó a Guerrero a través de un mensaje en su cuenta en X.

“No, lo de Juliana no es que ‘era muy joven’; yo inicié en esto muy joven, y jamás se me pasó por la cabeza hacer eso. Son principios, valores, educación. Ella no representa las luchas históricas que nos hemos dado, es una mancha enorme que tenemos que cargar solo porque decidieron defenderla a capa y espada, incluso por encima de quienes han defendido esto con garras”, dijo la representante a la Cámara.