La prestigiosa Universidad de Brown en Estados Unidos hizo un anuncio este jueves. Cuatro destacados líderes de políticas públicas ingresarán a su programa de Investigadores Sénior (Senior Fellows) este otoño. Entre ellos, hay un colombiano: el expresidente Iván Duque.

Iván Duque y Daniel Briceño, las dos figuras del Centro Democrático mejor valoradas por la opinión pública, según AtlasIntel

Hoy, el exmandatario lidera la Fundación I+D y participa en discusiones globales sobre temas importantes como el cambio climático, la seguridad y la democracia. Estará al lado de la exgobernadora de Rhode Island y exsecretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo; el editor ejecutivo sénior de Seguridad Nacional de NBC News, David Rohde; y el abogado internacional de derechos humanos y emprendedor social, Jaykumar Menon.

“Nuestro programa de Investigadores Sénior brinda a los estudiantes y profesores de Brown la oportunidad única de aprender de líderes distinguidos”, afirmó el decano de la Escuela Watson, John N. Friedman.

“A través de grupos de estudio, eventos públicos y mentorías directas, este programa permite a los estudiantes conectar con algunas de las figuras más influyentes del mundo en el ámbito de las políticas públicas, permitiéndoles interactuar con una amplia variedad de ideas, perspectivas y experiencias”, agregó.