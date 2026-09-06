Iván Duque habló de la ofensiva del gobierno de Abelardo de la Espriella contra los grupos criminales: “Lo evalúo muy bien”

El expresidente Iván Duque participó este domingo, 6 de septiembre, en una charla en Bogotá con el ex primer ministro británico Boris Jhonson, quien se encuentra en el país desde hace varios días.

Boris Johnson habla con Iván Duque de las cosas que lo maravillaron de Colombia: “No puedo estar más agradecido”

Al final del encuentro, en un espacio con los medios de comunicación, Duque se refirió al primer mes del Gobierno de Abelardo De La Espriella y la ofensiva que ha mostrado contra los grupos criminales que operan en el país.

El exmandatario, quien en su gobierno tuvo que hacerle frente al covid-19, se refirió a la tragedia que vivió Colombia el pasado 10 de agosto, en el primer día hábil de Abelardo De La Espriella, con el terremoto.

“Yo lo evalúo muy bien”, señaló Duque, al destacar el trabajo en seguridad que se ha hecho en paralelo a la atención y logística que ha demandado el terremoto que afectó con fuerza a los departamentos de Valle del Cauca, Manizales, Risaralda y Chocó.

“Tengo la idea de que hay un muy buen balance del primer mes y creo que la determinación que hay hoy con una cúpula tan calificada para enfrentar al crimen organizado es lo correcto”, señaló el expresidente.

Duque también se refirió a la administración de Gustavo Petro, señalando que durante los cuatro años de gobierno “no hizo nada distinto que proteger a los criminales y darles un tratamiento con guante de seda”.

“En buena hora ha recuperado el país el rumbo en tener desde la Fuerza Pública el respaldo para tener una ofensiva exitosa desde la seguridad, pero también desde la justicia contra el crimen organizado”, resaltó.

Abelardo De La Espriella reaccionó a los polémicos videos sobre el sepelio de alias Bendito Menor: “Los tenemos identificados”

Duque también se refirió a la determinación del Gobierno de Abelardo De La Espriella de no negociar con los grupos criminales y destacó que es una línea muy parecida a la que ellos adoptaron durante su administración.

“Es que uno no puede dialogar con apaciguamiento. Y aquí en Colombia ha habido siempre una idea que el diálogo es una forma de construir la paz. Pues resulta que la paz con impunidad nunca será paz, nunca va a funcionar”, dijo.

Duque explicó que “primero hay que tener una actitud absolutamente ofensiva, contundente y que permita desmovilizarlos por la presión del Estado”, una estrategia que se compara con lo que el siguió en su gobierno.

“Nosotros nunca quisimos abrir canales de diálogo mientras se siguieran cometiendo crímenes. De manera que yo respaldo esa determinación y creo que la paz solamente se construye con el triunfo del imperio de la ley”, sentenció el exmandatario.