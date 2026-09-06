Iván Cepeda envía mensaje al presidente De La Espriella tras ponerle fin a las mesas de paz: “Ha empezado una campaña”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció el pasado viernes que firmó varias resoluciones con las cuales se le pone fin, de manera definitiva, a las mesas de paz que instaló la administración de Gustavo Petro en el marco de su denominada política de paz total.

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“Firmé como presidente de la República varias resoluciones que me llenan el corazón de alegría, porque con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación sociojurídica en el marco de la mal llamada paz total del gobierno Petro”, señaló el mandatario.

Dentro de los anuncios del jefe de Estado, también se destacó que la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta y Ángela María Robledo no serán más representantes en estas conversaciones que se adelantaron.

“Esto sin duda es un triunfo de la democracia, del Estado de derecho. Nunca más en el Gobierno del Tigre los delincuentes tendrán la palabra. Tendrán que someterse; de lo contrario, los vamos a dar de baja”, sentenció el presidente De La Espriella.

El anunció no cayó bien en la oposición. Uno de los primeros en salir a controvertir la decisión del Gobierno nacional fue el excandidato presidencial Iván Cepeda, quien manifestó el presidente de la República “es alguien que se enorgullece de matar. Es un personaje que se ufana de la guerra”.

También destacó el papel que jugó Ángela María Robledo e Isabel Zuleta. “Han trabajado por lograr la paz de nuestro país, realizando una de las labores más dignas en nuestra sociedad: dialogando y salvando vidas de compatriotas. Ellas representan la vida y él la muerte”, dijo.

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En otro mensaje, a través de un video difundido en sus redes sociales, el congresista del Pacto Histórico aseguró que el presidente De La Espriella estaba “violando la Constitución” y que “ha empezado una campaña por intentar que buscar la paz, hacer diálogos de paz, se convierta en delito”.

Cepeda le envió un mensaje directo al jefe de Estado: “De ninguna manera, hacer actividades por la paz del país, hacer diálogos de paz, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de los ciudadanos”.

El excandidato presidencial lanzó críticas por lo que ha venido sucediendo en los últimos días, en los que el presidente salió en medio de varios cadáveres de miembros de las disidencias de las Farc tras un contundente operativo.

“A él le gusta pasearse entre cadáveres, él se ufana de matar, él se enorgullece de la muerte. Pero no es ese el espíritu de nuestra Constitución, que está siendo agredida como lo está siendo la democracia y los más elementales principios éticos por parte del señor De La Espriella”, señaló.