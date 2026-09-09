El pasado 19 de abril, el ahora congresista Daniel Briceño, presentó una denuncia en su cuenta de X sobre una contratación irregular de un evento, por parte del Ministerio de Salud de Gustavo Petro durante el 26 de febrero.

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“El 26 de febrero el Ministerio de Salud contrató un evento y en la misma tarima se subió Iván Cepeda a hacer campaña al otro día. Aunque dijeron que eran contratos distintos, encontramos que el Ministerio de Salud pagó por 2 días esa tarima”, detalló en su trino hace algunos meses.

Tras varios meses de indagación, Briceño reportó que hace algunas horas amplió la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, tras la presunta destinación de recursos logísticos públicos de la cartera en un evento de campaña de Iván Cepeda.

Ayer ampliamos con la Fiscalía General de la Nación nuestra denuncia por la presunta destinación de recursos logísticos públicos del ministerio de salud de Petro en un evento de campaña del señor Iván Cepeda.



Esperamos resultados claros https://t.co/IxoRBUFvsz pic.twitter.com/HHnNJE17IR — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 9, 2026

Es importante recordar que en los soportes difundidos por el congresista, se evidencian contratos de prestación de servicios logísticos para actividades institucionales del Ministerio de Salud, en los que se definen temas como montaje de tarimas, carpas, sistemas de sonido, plantas, entre otros equipos.

Dijo que en concreto fueron 1.063 millones de pesos los que habría pagado la cartera por el evento, en el que al otro día hizo presencia Iván Cepeda para cerrar la campaña del Pacto Histórico en Bogotá.