Radican proyecto en el Congreso para entregar maquinaria amarilla ilegal a municipios que la necesitan: esta es la propuesta

Este 9 de septiembre, en el Congreso de la República fue radicada una iniciativa que buscaría crear un marco legal para que la maquinaria incautada o decomisada por las autoridades pueda ser transferida gratuitamente a los municipios más necesitados del país, especialmente aquellos priorizados como PDET, ZOMAC o afectados por situaciones de emergencia.

La medida fue propuesta por la representante a la Cámara por el Chocó, Astrid Sánchez Montes, quien buscaría dar un uso social y productivo a maquinaria que actualmente puede permanecer abandonada o ser destruida, permitiendo que sea destinada a la construcción y recuperación de vías, obras de infraestructura, actividades agrícolas, gestión del riesgo y atención de emergencias.

Alexander Cadena, presidente de Cenit, filial de Ecopetrol, otro de los descabezados de la poderosa empresa estatal

“Estamos proponiendo un cambio de enfoque, que en lugar de destruir activos que pueden tener un enorme valor para las comunidades, queremos que se conviertan en maquinaria para abrir vías, atender emergencias y apoyar el desarrollo rural y territorial”, señaló la congresista.

Entre los objetivos del proyecto está el de poner fin a la destrucción de maquinaria pesada decomisada en actividades de minería ilegal. La propuesta plantea que, en lugar de ser quemadas o destruidas, las retroexcavadoras, buldóceres, dragas y otros equipos puedan ser destinados a proyectos de interés público, bajo mecanismos de control y seguimiento institucional.