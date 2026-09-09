¿Café colombiano o extranjero? Proyecto obligaría a informar de dónde viene el producto que consume

¿El café que llega cada mañana a la mesa de los colombianos realmente fue producido en el país? Un nuevo proyecto de ley busca que los consumidores puedan responder esa pregunta con solo revisar la etiqueta del producto que están comprando.

Radican proyecto en el Congreso para entregar maquinaria amarilla ilegal a municipios que la necesitan: esta es la propuesta

La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Julio César Triana, propone establecer un etiquetado obligatorio que permita identificar de manera clara, visible y legible tanto el país como la región de procedencia del café comercializado en Colombia.

El proyecto recoge una propuesta de Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y busca establecer nuevas reglas de identificación de origen y trazabilidad, además de incentivar el consumo del café producido por las familias cafeteras colombianas.

¿Qué tendría que aparecer en los empaques?

La propuesta cobijaría diferentes presentaciones: café tostado, sin tostar, descafeinado, en grano, molido, liofilizado y soluble, así como sus sucedáneos. Todos estos productos tendrían que informar el origen del café utilizado.

La regulación sería todavía más específica cuando se trate de mezclas. En esos casos, la etiqueta tendría que señalar los países de procedencia, la proporción correspondiente a cada uno y la región o zona geográfica de producción.

Detrás de la iniciativa hay un dato que llama la atención. Según explicó Triana, aunque Colombia es el tercer productor de café del mundo y cerca de 550.000 familias se dedican a esta actividad, el 65 % del café que llega a las tazas de los colombianos proviene del exterior.

De acuerdo con el congresista, ese café importado procede principalmente de Brasil, Perú, Honduras y Ecuador, pero actualmente los compradores no siempre cuentan con información suficientemente clara para reconocer su origen al momento de elegir un producto.

Oficial: Jorge Andrés Zuluaga será el director de la DNI

“Muchas veces los colombianos no sabemos de dónde viene el café que estamos comprando. Este proyecto busca algo muy sencillo: que tengamos información clara sobre su procedencia y podamos tomar una decisión informada al momento de comprarlo”, señaló Triana.

Con la iniciativa, además de entregar más información al consumidor, se pretende fortalecer la transparencia del mercado y visibilizar el trabajo de las familias cafeteras colombianas, de manera que los compradores puedan diferenciar con mayor facilidad entre un producto nacional, uno extranjero o una mezcla de diferentes procedencias.