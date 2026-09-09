Álvaro Uribe se pronunció sobre la visita de Marco Rubio a Colombia

El expresidente de la República y dirigente del Centro Democrático, Álvaro Uribe, se mostró optimista por la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Colombia.

El alto funcionario de la Casa Blanca estuvo el martes en Barranquilla y pactó una serie de acuerdos con el presidente Abelardo De La Espriella, principalmente en materia de seguridad y comercio exterior.

Abelardo De La Espriella reveló fotos de la cena que tuvo en su casa con Marco Rubio y le dejó mensaje en sus redes sociales

Uribe, cercano a Rubio, resaltó el encuentro: “Bienvenido, secretario Rubio, noble amigo de Colombia”.

El expresidente también habló del pasado: “Fue muy útil el Plan Colombia acordado por el presidente Pastrana, lástima que la segunda fase el gobierno local no la llevó al Congreso”.

Uribe reconoció la importancia de la ayuda de Estados Unidos, que permitió al país “mejorar algo”, y expresó: “El recuerdo de Chávez, Maduro y otros hace pensar que es mejor contar con los amigos”.