Abelardo De La Espriella reveló fotos de la cena que tuvo en su casa con Marco Rubio y le dejó mensaje en sus redes sociales

Una agitada agenda de trabajo adelantó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, el martes de esta semana, debido a la reunión de alto nivel que sostuvo con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El encuentro se desarrolló en Barranquilla, en una de las sedes del Gobierno colombiano. Allí se hizo un relanzamiento de la relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que pasara dificultades con el anterior gobierno Petro.

10 frases que marcaron la cita de Marco Rubio y el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla

Cuando terminó la agenda, el presidente colombiano invitó a cenar a su casa al secretario de Estado de EE. UU., funcionario de confianza del mandatario Donald Trump.

Por medio de su cuenta personal de X, De La Espriella reveló detalles de la cena: “Después de una jornada de trabajo, tuvimos el gusto de recibir en nuestra casa al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio, para compartir una cena en familia”.

“Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza estratégica entre nuestras naciones, sino también los lazos de amistad que nos unen”, expresó el presidente colombiano.

De La Espriella recalcó: “Gracias, @secrubio, por su visita y por permitirnos compartir lo mejor de nuestra tierra: nuestra gastronomía, nuestra alegría y el inigualable calor humano de Barranquilla. ¡Esta siempre será su casa!”.

En otro mensaje, frente a las conclusiones de la reunión de alto nivel, el mandatario manifestó: “Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio. Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”.

Desde la Casa de Nariño despejaron dudas sobre la renuncia de Viviane Morales. Vocero del Gobierno explicó la razón

“Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos”, puntualizó De La Espriella.