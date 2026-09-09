Abelardo De La Espriella reveló detalles del golpe que dio la Fuerza Pública en las últimas 24 horas: “No vamos a aflojar un solo día”

Se siguen conociendo los resultados operacionales de las acciones ordenadas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a la Fuerza Pública. En esta oportunidad, el mandatario reveló detalles de los operativos realizados en las últimas 24 horas.

Se trata de la captura de 21 personas, la incautación de armas de fuego y la destrucción de varios laboratorios para el procesamiento de droga. Uno de estos golpes fue contra la guerrilla del ELN.

Cae presunto guerrillero del ELN en Aguachica, Cesar: el presidente De La Espriella entregó detalles de la captura

“La ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados en todo el país. En las últimas 24 horas logramos 21 capturas y un sometimiento a la justicia. Además, sacamos de circulación 8 armas de fuego, 67 municiones, 3 proveedores y 2 depósitos ilegales”, publicó De La Espriella en su cuenta personal de X.

El mandatario continuó: “Seguimos golpeando con contundencia el narcotráfico: fueron incautados 490 kg de cocaína, 300 kg de base de coca y 123 kg de marihuana, además de miles de galones y kilos de insumos para la producción de drogas. También fueron afectados 8 laboratorios de pasta base de coca”.

“En Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional destruyó un laboratorio del frente ‘Juan Fernando Porras Martínez’ del ELN, donde fueron incautados 490 kg de cocaína y 300 kg de base de coca. En Santa Marta fueron capturados 2 integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra por extorsión, y en Medellín cayó alias “Copete”, señalado segundo cabecilla del grupo narcoterrorista La Sierra”, afirmó.

También se refirió a su política de seguridad: “Desde el 7 de agosto, ya son 16.526 capturas, 74.307 kg de estupefacientes incautados, 1.695 armas de fuego fuera de circulación y 1.506,8 hectáreas de coca erradicadas”.

“No vamos a aflojar un solo día. Vamos por los criminales, sus armas, sus laboratorios, sus finanzas y sus territorios. En Colombia los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, insistió el jefe de Estado.

Más temprano este miércoles, el presidente también indicó: “Nuestra Policía Nacional, en coordinación con el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional, capturó en flagrancia en Aguachica, Cesar, a Fabián Yesid Contreras Contreras, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN”.

Según las autoridades, el capturado estaría encargado de recibir, almacenar, custodiar y transportar material de guerra destinado a componentes armados con incidencia en Aguachica, La Gloria, Río de Oro y la región del Catatumbo”, señaló el mandatario.

10 frases que marcaron la cita de Marco Rubio y el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla

Finalmente, escribió en sus redes sociales: “Estamos cortando las rutas de abastecimiento del terrorismo. Cada munición que incautamos es capacidad criminal que le quitamos al ELN y vidas que protegemos. He dado la orden a nuestra Fuerza Pública de seguir la ruta de estas armas y municiones: establecer su origen, identificar toda la red logística y capturar a quienes financian, transportan y reciben este material de guerra”.