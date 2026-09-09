Abelardo De La Espriella envió condolencias a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo por la muerte de Juliana Ávila

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo por la muerte de la joven Juliana Ávila.
En la publicación, expresó el jefe de Estado: “Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida”.
“Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación”, indicó el presidente de la República en sus redes sociales.
Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 9, 2026
Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación.
Que Dios… pic.twitter.com/mXXHiEHG56
Además, afirmó: “Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío”.
Cabe recordar que, frente a los hechos, trascendió que el pasado lunes, 7 de septiembre, la organización de la Maratón Medellín confirmó la muerte de Juliana Ávila Sauda, corredora de 20 años que se trasladó de Bogotá a esta ciudad para participar en la carrera de 21 km.
“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21k, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, indicó en su momento la organización.
Por su parte, el alcalde de Medellín manifestó frente a lo sucedido: “Duele el alma. 🙏🏻 Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos. Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su familia, sus amigos y todos sus seres queridos. Un abrazo para Julián, su novio, para @jrestrp y la familia. Que Dios los acompañe y les dé mucha fuerza en este momento tan difícil. 🙏🏽”.
Duele el alma. 🙏🏻— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2026
Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos.
Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su… pic.twitter.com/ENXZr8z6K3