Abelardo De La Espriella envió condolencias a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo por la muerte de Juliana Ávila

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje de condolencias dirigido a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo por la muerte de la joven Juliana Ávila.

Colegio Anglo Colombiano lamenta la muerte de Juliana Ávila, exalumna que murió mientras corría en la Maratón Medellín

En la publicación, expresó el jefe de Estado: “Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida”.

“Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación”, indicó el presidente de la República en sus redes sociales.

Además, afirmó: “Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío”.

Cabe recordar que, frente a los hechos, trascendió que el pasado lunes, 7 de septiembre, la organización de la Maratón Medellín confirmó la muerte de Juliana Ávila Sauda, corredora de 20 años que se trasladó de Bogotá a esta ciudad para participar en la carrera de 21 km.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21k, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, indicó en su momento la organización.

“Tuvo tres infartos, tres reanimaciones”: Federico Gutiérrez se refirió a la trágica muerte de Juliana Ávila luego de correr en la Maratón de Medellín

Por su parte, el alcalde de Medellín manifestó frente a lo sucedido: “Duele el alma. 🙏🏻 Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos. Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su familia, sus amigos y todos sus seres queridos. Un abrazo para Julián, su novio, para @jrestrp y la familia. Que Dios los acompañe y les dé mucha fuerza en este momento tan difícil. 🙏🏽”.