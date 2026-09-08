“Tuvo tres infartos, tres reanimaciones”: Federico Gutiérrez se refirió a la trágica muerte de Juliana Ávila luego de correr en la maratón de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez se refirió a la muerte de Juliana Ávila, atleta de 20 años que sufrió graves problemas de salud luego de correr la prueba de 21 kilómetros en la Maratón de Medellín el domingo, 6 de septiembre.

“Duele el alma. 🙏🏻 Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

También se refirió a que Juliana era la novia de Julián, el hijo mayor del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.

“Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su familia, sus amigos y todos sus seres queridos. Un abrazo para Julián, su novio, para Juan Manuel Restrepo y la familia. Que Dios los acompañe y les dé mucha fuerza en este momento tan difícil 🙏🏽”, añadió.

En ese mismo post, el mandatario publicó un video en el que contó detalles estremecedores del caso. “Yo conocí a Juliana y me da mucha tristeza realmente; una actividad tan bonita como la que estábamos, que era la maratón y la media maratón de Medellín, donde ella tenía ese sueño de correrla”, explicó.

Juliana Ávila Sauda y Julián Restrepo. Foto: Tomado de redes sociales

Gutiérrez dijo que la joven sufrió problemas cardiacos que la llevaron a la muerte. “Básicamente fue un problema serio de salud, tuvo tres infartos, tres reanimaciones; fue bien atendida, fue atendida también en el Hospital General, yo estuve en contacto con su familia y lastimosamente, pues, Juliana ya no está con nosotros”, manifestó.

La Maratón de Medellín, al anunciar la muerte de Juliana, había enviado un mensaje de condolencias no solo a su familia, sino también a la comunidad runner, pues habían participado en las diferentes modalidades de esa competencia 30.000 atletas de 50 países y 364 municipios colombianos.

Disidencias de Calarcá declaran “objetivo militar” a tres alcaldes de Antioquia y anuncian guerra contra el Estado

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras. Durante la jornada del domingo 6 de septiembre, mientras participaba en la distancia de 21k, nuestra corredora presentó una complicación de salud. Ante esta situación, se activaron los protocolos de atención establecidos, recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad, donde, a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”, expresó la organización.

Pleito por una mina de carbón, lingotes de oro y una empresa en quiebra enreda a miembros de la élite paisa

En la maratón también tuvo que ser atendido otro corredor por problemas de salud. Según dijo el alcalde Gutiérrez, se trata de un deportista llamado “Mario Alberto, de 39 años, que sufrió convulsiones por antecedentes de epilepsia durante la Maratón Medellín”.