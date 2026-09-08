El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló una grave situación que amenaza la seguridad de tres alcaldes, líderes y servidores públicos del departamento.

“Antioqueños: las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar “objetivo militar” a ciudadanos, líderes y servidores públicos", dijo el gobernador.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Se trata de Luis Bernardo Molina Granda, alcalde de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe; Luis Guillermo Pérez de Gómez Plata, tres municipios, ubicados en el Norte y Nordeste del departamento, que tienen presencia de ese grupo armado.

De hecho, en la madrugada del 7 de mayo, una fuerte explosión estremeció en la madrugada a los habitantes del área urbana de Carolina del Príncipe.

El estallido, según se dijo en ese momento por parte de las autoridades, se produjo por un atentado con explosivos a un establecimiento comercial en pleno parque municipal, cerca de la estatua que rinde homenaje al artista.

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Ante la nueva amenaza, el gobernador aseguró que los alcaldes no están solos. “Toda la capacidad del Estado debe rodearlos y garantizar que puedan gobernar sin intimidaciones de criminales. Desde Antioquia pedimos al Gobierno Nacional respaldar a los Alcaldes y realizar una ofensiva para neutralizar a todos los grupos criminales que amenazan a nuestra gente, sin importar el brazalete con el que pretendan justificar sus delitos”, manifestó Rendón.

Alias Calarcá es señalado por las autoridades como responsable de graves crímenes en Antioquia, entre ellas, que sus hombres hayan derribado un helicóptero de la Policía en Amalfi el 21 de agosto del año pasado.

Producto del atentado murieron 13 policías, una masacre del frente 36 de las disidencias de las FARC.

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Ese mismo grupo delincuencial ha ido perdiendo terreno en algunos municipios en los que imperaba su ley, por ejemplo en Briceño, donde según contaron diferentes fuentes a SEMANA, alias Primo Gay decidió negociar con el Clan del Golfo y cambiarse de bando.

El “sangriento influencer” que aparecía como cuarto cabecilla de esa estructura que asesinó al periodista Mateo Pérez Rueda y sometió al terror a cientos de campesinos de Briceño, fue perdiendo a sus escoltas y ahora luce el brazalete de los que eran sus enemigos, según dijeron las fuentes consultadas.