Denuncian grave atentado con explosivos en pleno parque de Carolina del Príncipe, el pueblo natal de Juanes

Una fuerte explosión estremeció en la madrugada de este jueves a los habitantes del área urbana de Carolina del Príncipe, un hermoso pueblo del norte de Antioquia, reconocido por ser el lugar donde nació el artista Juanes.

El estallido, según las primeras versiones, se produjo por un atentado con explosivos a un establecimiento comercial en pleno parque municipal, cerca de la estatua que rinde homenaje al artista.

La onda explosiva destruyó un establecimiento comercial.

Luis Gabriel Ochoa, diputado de la Asamblea de Antioquia por el Centro Democrático, le dijo a SEMANA que una de las hipótesis es la negativa de algunos comerciantes a pagar extorsión a delincuentes de la zona.

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