El municipio de Antioquia que tiene el clima perfecto para unas vacaciones, un ‘paraíso tropical’ lleno de encanto

El departamento de Antioquia es un destino turístico imperdible en Colombia.

Uno de sus 125 municipios es Sopetrán, ubicado 50 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 10 minutos de distancia en vehículo.

Está población, que está ubicada en la subregión del occidente, es apodada la ‘tierra de las frutas’ y el ‘paraíso tropical’,

“Sopetrán ha sabido resaltar en el mapa gracias a su variedad en frutas y clima cálido, perfecto para unas vacaciones”, señala el portal de turismo Antioquia Travel.

El municipio de Antioquia donde comer trucha es una delicia, un destino colonial y de gran riqueza natural

Sopetrán es uno de los pueblos tropicales de Antioquia. Foto: Getty Images

Historia

El territorio donde actualmente se ubica Sopetrán estuvo habitado antes de la llegada de los españoles por las comunidades indígenas nutabes y tahamíes.

La fecha oficial de su fundación es el 22 de febrero de 1616, la cual fue liderada por Francisco Herrera y Campuzano, oriundo de Alcalá de Henares (España). “Herrera veneraba con mucha devoción la imagen de Nuestra Señora de Sopetrán, cuyo apelativo el fundador trasladó a este poblado. El origen del nombre se debe a una finca del municipio que tenía ese nombre y en homenaje al santuario de la Virgen de Sopetrán en España”, señala el portal Corregimientos de Antioquia de la Gobernación del departamento.

Antiguamente el municipio se le conoció también con los nombres de Los Guamas, Viceparroquia de Nuestra Señora del Saladito de Córdoba y Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y Sopetrán.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos de Sopetrán se destaca el Mirador de las Tres cruces, que se caracteriza por ofrecer buenas vistas y grandes espacios para desarrollar actividades deportivas. Este destino se ubica en el corregimiento de Guayabal, a tan solo nueve kilómetros de la cabecera municipal.

También están las ruinas del salado, a cinco kilómetros del pueblo. Este es un yacimiento de sal, el cual ha sido una insignia representativa para la economía de la región, especialmente en el tiempo de la conquista.

Así es uno de los municipios menos poblados de Antioquia, reconocido por sus bellos atardeceres y diversidad de climas

El municipio tiene tres centros poblados y uno de ellos es San Nicolás, en donde se encuentran hallazgos de la comunidad afro que se localizaba en el periodo de la conquista, además desde allí se precian lindas vistas del municipio.

En el casco urbano se aprecia el parque principal La Ceiba, cuyo nombre se le otorgó en honor al gran árbol de esta especie que se localiza en el centro de la plaza. Es un espacio compuesto por una gran carga histórica y con mucha variedad de establecimientos comerciales.

Otro sitio destacado es la Casa de la Cultura Humberto Jiménez, lugar clave para el desarrollo artístico de las actividades de la comunidad.