Ventanas de Tisquizoque: el espectáculo natural oculto que yace en una cueva de Santander

Santander es considerado un destino ideal para quienes disfrutan de los planes de aventura gracias a su geografía diversa, en la que destacan montañas, cañones, ríos caudalosos y formaciones naturales que permiten practicar diversas actividades al aire libre.

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Lugares como el imponente Cañón del Chicamocha ofrecen escenarios perfectos para el parapente, el senderismo y la observación de lindos paisajes, mientras que sus ríos son ideales para el rafting y otros deportes extremos.

A esto se suman destinos naturales como las Ventanas de Tisquizoque, que combinan exploración, naturaleza y adrenalina. Precisamente, este destino ha ganado mucha relevancia entre los turistas, pues les ofrece a los viajeros una mezcla de aventura y naturaleza.

Ubicado en el municipio de Florián, este escenario natural se ha convertido en un destino emergente que ha cautivado a numerosos viajeros y que ha sido destacado por la plataforma TripAdvisor como una de las experiencias imperdibles en la región.

Cascadas en las Ventanas de Tisquizoque, en Florián, Santander. Foto: Cortesía - Alcaldía de Florián, Santander

Se trata de un conjunto de cuevas naturales famosas por albergar una cascada que brota del interior de la montaña. Sus principales particularidades incluyen una cascada de tres caídas con más de 300 de altura, formaciones geológicas de estalactitas y una rica carga histórica.

Se dice que la región donde se encuentran las Ventanas de Tisquizoque fue habitada por los indígenas muiscas, muzos y tisquizoques, quienes consideraban este lugar como sagrado y, según la leyenda, los caciques utilizaban estas cuevas para realizar rituales y conectarse con sus dioses.

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Según el sitio web Weekend Santander, para llegar a este mágico destino es muy fácil, pues está ubicado 500 metros antes de llegar al casco urbano del municipio. Su entrada está señalizada por una puerta construida en piedra con el nombre del lugar y luego se desciende por escaleras para luego cruzar un puente colgante y finalmente ascender a la entrada de la cueva de Tisquizoque.

La citada fuente indica que el acceso está custodiado por una escultura de un dinosaurio rex hecha en piedra y en el interior se aprecia oscuridad, humedad y estalagmitas y estalactitas que la adornan.

Interior de Las Ventanas de Tisquizoque en Florián. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Florián Santander

Dentro de ella también existe un pequeño puente colgante para llegar a la ventana desde donde se observa el municipio y los paisajes típicos de la región.

Otros sitios de interés

Sin embargo, este no es el único atractivo para conocer en Florián, pues este municipio es rico en fuentes hídricas, biodiversidad y exuberantes atractivos naturales, siendo una muy buena opción para los amantes de la naturaleza.

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Por ejemplo, está el Charco Paila, un balneario natural formado por las aguas de corriente de la Quebrada La Venta, situado a 70 metros de distancia del primer puente colgante peatonal que da acceso a Las Ventanas.

A este encanto se suma el charco azul, el cerro de Los Venados, la cascada Chiconal y la caverna de Brazuelos, situada a tres horas del perímetro urbano de Florián, lugar al que se llega por vía carreteable.