El departamento de Antioquia es uno de los diversos y encantadores de Colombia.

Entre sus 125 municipios está San Luis, ubicado a 133 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas y 35 minutos de distancia en vehículo.

Con una población de poco más de 10.000 habitantes, es conocido como la Perla Verde del Oriente. Según el portal de turismo Antioquia Travel, este seudónimo se debe a su gran biodiversidad, con “abundantes recursos naturales que se encuentran presentados en una colorida flora y una muy diversa fauna”.

La publicación señala, además, que sus “cuerpos de agua y clima excepcional lo convierten en un territorio que se considera a futuro como la cuna del turismo de naturaleza y aventura del oriente”.

Así es el destino antioqueño reconocido por su diversidad de climas y quebradas

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que San Luis, que comparte nombre con reconocida ciudad estadounidense del estado de Misuri, fue fundado el 25 de agosto de 1875 por el clérigo Clemente Giraldo y declarado municipio el 1 de mayo de 1882.

Recibe su nombre en honor al santo patrono San Luis Gonzaga. También se le conoce como “Fortín Maderero” debido a que décadas atrás abastecía de madera a gran parte de los municipios cercanos a Medellín.

Iglesia de San Luis Gonzaga, en el municipio de San Luis, Antioquia. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca los principales atractivos turísticos del municipio.

El primero es la cascada La Cuba, que es considerada como un oasis natural que “se compone de cuerpos de agua cristalinos y un ambiente 100 % natural, perfecto para disfrutar de un buen turismo ecológico”.

Otro cuerpo de agua de enorme interés es el charco La Plata, considerado como el más grande del oriente de Antioquia. Su nombre se debe a una planta hidroeléctrica que se encontraba ubicada en ese lugar.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

El sendero cultural e histórico El Tambo también se resalta como otro lugar imperdible de San Luis. “A la altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar, se ubica este recorrido histórico sobre la historia del municipio, describiéndolo como el camino por donde ingresó Clemente Giraldo, el fundador del municipio”, subraya el portal turístico antioqueño.

Un cuarto sitio reconocido en la población es el cerro Castellón, que se señala como el sitio en el que nacen las múltiples quebradas que bañan y abastecen el municipio. “Este cerro alberga todos los atractivos naturales de San Luis en un solo punto”, agrega Antioquia Travel.

Una opción final para el esparcimiento y el disfrute es la denominada ruta dulce de los trapiches paneleros. “Se caracteriza por ser una experiencia natural, recorriendo algunos trapiches paneleros de la zona y aprendiendo sobre el proceso de la panela creada desde cero”, concluye la publicación.