Muerte de un águila crestada en Antioquia enciende las alarmas sobre la conservación de la fauna silvestre

La muerte de un ejemplar de águila crestada, una de las aves rapaces más emblemáticas y amenazadas de los bosques andinos colombianos, ha generado preocupación entre autoridades ambientales y defensores de la biodiversidad.

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El ave fue encontrada en condiciones críticas en el municipio de San José de la Montaña, en el norte de Antioquia. A pesar de los esfuerzos realizados por especialistas para salvarle la vida, el ejemplar falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

El caso fue reportado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), entidad que informó que el animal fue rescatado en delicado estado de salud tras haber sido impactado por un disparo de perdigón. Luego de su rescate, el águila fue trasladada para recibir atención veterinaria especializada.

Durante las evaluaciones médicas, los profesionales determinaron que el ave presentaba una fractura grave en su miembro inferior izquierdo, anemia severa y un cuadro de dolor intenso. Estas condiciones complicaban considerablemente cualquier procedimiento clínico y aumentaban el riesgo para la supervivencia del animal.

Evaluación médica del águila crestada. Foto: Tomado de Corantioquia

La muerte de este ejemplar pone nuevamente sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que enfrenta esta especie. Actualmente, el águila crestada se encuentra amenazada por la pérdida de su hábitat natural y por la caza indiscriminada, factores que han reducido significativamente sus poblaciones en distintas regiones del país.

Esta ave desempeña un papel fundamental dentro de los ecosistemas colombianos. Como depredador ubicado en la cima de la cadena alimenticia, contribuye al control de poblaciones de otras especies, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los bosques donde habita.

El principal hábitat del águila crestada se encuentra en los bosques de niebla, entre los 1.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estas características la convierten en una especie de gran importancia para la biodiversidad nacional y hacen necesaria la implementación de medidas de protección que garanticen su conservación.

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Las autoridades ambientales recordaron que la captura, tenencia, comercialización o cualquier acción que atente contra la fauna silvestre constituye un delito ambiental sancionado por la legislación colombiana. Dependiendo de la gravedad de la infracción, las personas responsables pueden enfrentar multas económicas e incluso penas de prisión.

Asimismo, Corantioquia advirtió que estas prácticas alimentan las dinámicas del tráfico ilegal de fauna, una problemática que afecta gravemente la conservación de las especies y acelera la pérdida de biodiversidad en diferentes regiones del país.

Finalmente, la corporación hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que represente un riesgo para la vida de los animales silvestres. En caso de encontrar ejemplares heridos o en peligro, las autoridades recomiendan comunicarse a través de la línea de emergencias 123, disponible para la atención de este tipo de casos.