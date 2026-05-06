Actor de ‘Patito feo’ enfrentará 6 años de cárcel por caso de abuso contra integrante del elenco

La historia detrás de Patito feo, una de las series juveniles más recordadas de la televisión latinoamericana de los años 2000, volvió a generar conversación en redes sociales, pues luego de varios años de investigación, la justicia de Brasil confirmó que el actor Juan Darthés deberá cumplir una condena de seis años de prisión por el delito de abuso sexual contra su excompañera de elenco, Thelma Fardín.

La decisión fue tomada por el Tribunal Regional de la 3.ª Región, que revisó los recursos presentados por la defensa del actor y decidió mantener el fallo que ya se había emitido en 2024.

Esta fue una de las producciones infantiles más importantes de los años 2000. Foto: Televisa Internacional. Patito Feo

Con esto, el proceso judicial entra en una etapa definitiva, luego de varios años en los tribunales.

La historia de Thelma Fardín se hizo pública en el año 2018, cuando la actriz decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos. Según su testimonio, el abuso ocurrió en 2009, durante una gira de la serie en Managua, Nicaragua.

En ese momento, ella tenía 16 años y estaba dando sus primeros pasos en la actuación, mientras que Darthés, con 44 años, ya era una figura consolidada dentro del elenco.

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Aunque trabajaban juntos, la actriz ha explicado en diferentes ocasiones que no existía una relación cercana entre ellos. Su vínculo era, según sus palabras, distante y limitado a lo laboral. Sin embargo, lo que relató marcó un antes y un después, no solo para su carrera, sino también para la conversación pública sobre este tipo de casos.

En 2023, una primera decisión en Brasil favoreció al actor por cuestiones técnicas relacionadas con la ley de ese momento. Esa resolución generó muchas reacciones y dejó el caso en una situación incierta.

No obstante, en 2024, el tribunal volvió a estudiar el expediente y cambió el rumbo y concluyó que sí había pruebas suficientes para considerar que existió la agresión denunciada.

Los hechos ocurrieron cuando la actriz apenas tenía 16 años. Foto: JUAN MABROMATA, Florencia DOWNES / AFP / TELAM

Con la reciente confirmación de la condena, Darthés deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto. Esto significa que no estará en prisión todo el tiempo, pero sí tendrá que pasar las noches en un centro penitenciario. Durante el día, podrá trabajar o estudiar, siguiendo las condiciones que establece este tipo de régimen en Brasil.

El tribunal también dejó claro que, en esta etapa, ya no se volverán a discutir las pruebas ni los hechos. Es decir, esos puntos ya fueron analizados anteriormente y forman parte de la base de la sentencia. Por eso, la decisión actual se centra en confirmar lo que ya se había establecido.

Más allá de lo legal, el caso ha tenido un impacto fuerte en la opinión pública. La denuncia de Fardín ayudó a que muchas personas hablaran abiertamente sobre situaciones similares, algo que durante mucho tiempo se mantuvo en silencio, especialmente, dentro de la industria del entretenimiento.