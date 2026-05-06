Hallan sin vida a Gabriel Arenas, el estudiante de la Universidad de Antioquia que estaba desaparecido en Caucasia

Gabriel Enrique Arenas Herazo, el estudiante de la Universidad de Antioquia sede Caucasia que estaba desaparecido desde el mes de abril, fue hallado sin vida por la comunidad en el departamento de Antioquia. Tenía 24 años y su cuerpo estaba en la laguna El Silencio, en el casco urbano de la población, de donde no se supo más de él desde el 30 de abril.

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El joven estaba en séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria y sus familiares les aseguraron a las autoridades que no tenía amenazas y que tampoco había sido intimidado por integrantes de grupos armados ilegales que tienen injerencia en el Bajo Cauca antioqueño.

Gabriel Enrique Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia hallado sin vida. Foto: Suministrado a SEMANA.

En diálogo con Blu Radio, José Alejandro Pallares, secretario de Gobierno de Caucasia, señaló que encontraron el cuerpo tras una llamada que recibieron las autoridades.

“Alguien se comunicó y manifestó del lugar donde posiblemente podría estar un cuerpo que podría ser el del estudiante. A este sector se desplazan unidades de Gaula Militar en compañía de Sijín, Policía, CTI y, efectivamente, hallan el cuerpo”, dijo el funcionario.

Hasta el sitio llegaron las autoridades correspondientes y realizaron la inspección técnica del cadáver. Lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para la necropsia de rigor, mientras que los investigadores judiciales tratan de establecer quiénes son los responsables de este caso que hoy enluta a esta población.

Gabriel Arenas tenía 24 años y estaba desaparecido desde el 30 de abril. Foto: Suministrado a SEMANA.

Desde la Alcaldía de Caucasia habían ofrecido $ 20 millones de recompensa para quien entregara información para ubicar al joven universitario y en las últimas horas subieron el monto hasta $ 50 millones.

Frente a este hecho, la Secretaría de Juventud de Antioquia se pronunció por medio de un comunicado en el que lamentó lo sucedido.

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“Cada vida joven es valiosa y representa sueños, talentos y futuro para nuestros territorios. Su partida nos duele y nos recuerda la importancia de cuidar, proteger y acompañar a nuestras juventudes”, dijo esta dependencia.

En Antioquia, las autoridades avanzan con las investigaciones con el fin de esclarecer el caso y pidieron a la comunidad que entreguen cualquier información valiosa llamando a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.