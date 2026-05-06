Ideam advierte lo que se espera del clima en Medellín este miércoles, 6 de mayo: último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las diferentes ciudades principales que tiene Colombia durante este miércoles, 6 de mayo.
De acuerdo con el reporte, en Medellín se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias que estarán entre ligeras y moderadas, especialmente en horas de la tarde y la noche.
Asimismo, se tendrá una temperatura máxima de 29 °C, estará un poco más alta en comparación con los últimos días.
En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam pronostica un cielo entre ligera y parcialmente nublado en amplias zonas. Además, estará acompañado de fuertes lluvias, cuyas mayores intensidades estarán durante la noche y madrugada.
Este mismo panorama se tendrá en otros sectores de la región Andina, como por ejemplo es el caso de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, norte del Tolima, suroriente del Huila y suroriente de Boyacá.
Según el informe, estas serán las condiciones meteorológicas que se prevén en otras ciudades principales del país:
- Barranquilla: Aunque persistirá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C).
- Bucaramanga: Tras una mañana con tiempo seco, hacia el final de la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias ligeras e intermitentes, las cuales podrían extenderse hacia horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).
- Cali: Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde. (T. máx.: 27 °C).
- Cartagena: Predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).
- Popayán: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 24 °C).
- Tunja: Tras una mañana con tiempo seco y cielo mayormente nublado, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y nuevamente en la noche. (T. máx.: 18 °C).
Debido a las lluvias que se esperan en los próximos días, el llamado ha sido recurrente para que se aumenten medidas que ayuden a disminuir riesgos de cualquier tragedia por cuenta de la lluvia.