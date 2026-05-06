Ideam advierte lo que se espera del clima en Medellín este miércoles, 6 de mayo: último pronóstico

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las diferentes ciudades principales que tiene Colombia durante este miércoles, 6 de mayo.

Pronóstico del Ideam para la semana del 4 al 8 de mayo: estas son las regiones donde más lloverá en Colombia

De acuerdo con el reporte, en Medellín se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias que estarán entre ligeras y moderadas, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Asimismo, se tendrá una temperatura máxima de 29 °C, estará un poco más alta en comparación con los últimos días.

En el caso del departamento de Antioquia, el Ideam pronostica un cielo entre ligera y parcialmente nublado en amplias zonas. Además, estará acompañado de fuertes lluvias, cuyas mayores intensidades estarán durante la noche y madrugada.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se tendrá en otros sectores de la región Andina, como por ejemplo es el caso de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero, norte del Tolima, suroriente del Huila y suroriente de Boyacá.

Según el informe, estas serán las condiciones meteorológicas que se prevén en otras ciudades principales del país:

Barranquilla: Aunque persistirá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C).

Aunque persistirá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y ocasionales en horas de la tarde. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Tras una mañana con tiempo seco, hacia el final de la tarde se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias ligeras e intermitentes, las cuales podrían extenderse hacia horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

Cali: Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde. (T. máx.: 27 °C).

Se estiman condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lloviznas o lluvias entre ligeras y moderadas; las más intensas se esperan al final de la tarde. (T. máx.: 27 °C). Cartagena: Predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

Predominará el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 24 °C).

Se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 24 °C). Tunja: Tras una mañana con tiempo seco y cielo mayormente nublado, son posibles lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde y nuevamente en la noche. (T. máx.: 18 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Debido a las lluvias que se esperan en los próximos días, el llamado ha sido recurrente para que se aumenten medidas que ayuden a disminuir riesgos de cualquier tragedia por cuenta de la lluvia.