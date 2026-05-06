Alerta máxima en TransMilenio: advierten que hay un “plan del no pago” y con el que encapuchados se quieren tomar las estaciones

Alerta máxima es lo que debería haber en estos momentos en TransMilenio tras la grave denuncia que hizo el concejal de Bogotá, Juan David Quintero.

TransMilenio se pronuncia tras violenta pelea entre usuarios y personal de vigilancia del servicio

De acuerdo con el cabildante, hay una escalada de violencia en contra del sistema y, al parecer, todo haría parte de un “plan del no pago”, una estrategia para evadir el pasaje y que incluiría agresiones sistemáticas hacia el personal de seguridad.

Quintero advirtió que se trataría de un “patrón” con el que grupos de encapuchados intentan ingresar sin pagar, confrontan a los guardias cuando son detenidos y recurren a insultos, empujones, agresiones físicas y actos de vandalismo.

Al parecer, el objetivo de todo es sacar a la vigilancia de la estación y dejar esta sin control alguna, lo que facilita la evasión del pasaje.

“Tenemos información de un plan sistemático para atacar, vandalizar y poner en peligro la integridad de los funcionarios de Transmilenio y de la infraestructura del sistema. Ya arrancaron en la calle 76, pero buscan atacar muchas otras estaciones y a muchos más funcionarios, todo como un acto de reacción por los controles que se han realizado para evitar a los colados”, comentó.

Por todo esto, el concejal hizo un llamado a la unión para que se proteja la integridad de los trabajadores que buscan hacer cumplir las normas dentro del sistema.

En ese sentido, sostuvo que los ataques serán en mayor escala si logran tomarse la estación de la calle 76, pasando a la calle 72 e incluso el próximo Metro de Bogotá.

De hecho, hizo referencia a algunas imágenes que se han conocido y en las que se ven a grupos de encapuchados dañando la infraestructura, lanzando pintura a las cámaras de seguridad, robando extintores y hasta atacando los buses.

Todo esto, desde el punto de vista de Quintero, deja en claro que no se trata de hechos aislados, sino de un plan concreto. ”Son personas que le están robando al sistema, a los usuarios que pagan el transporte, pero además a todos los usuarios que pagan impuestos para mantener a Bogotá rodando", dijo.

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“Por eso le pedimos a la alcaldía mayor de Bogotá, a la policía, que defienda y proteja la integridad de estos funcionarios. Además, sorpresivamente, aparentemente son legitimadas por algunos que incluso son educadores”, agregó.

El concejal calificó como “delincuentes” a aquellos que evaden el pasaje, una situación que deja una pérdida cercana a los 264 mil millones de pesos.

Además, recordó la forma en la que muchas de estas personas hoy en día utilizan hasta armas blanca para atentar en contra de los guardias de seguridad y poder colarse.

Personas intentando colarse en el sistema de TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Ante todo esto, le hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para que se adopten medidas urgentes. Entre otras cosas, pide reforzar la infraestructura con puertas anticolados, aumentar la presencia de la Policía y la vigilancia privada en puntos críticos.

“Esto demuestra una vez más (…) que hay que blindar el sistema TransMilenio. Hay que empezar por las puertas, también reforzar la presencia de la policía, de la vigilancia privada, de la cultura ciudadana, pero sobre todo mostrar contundencia", complementó.