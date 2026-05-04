¿Cuánto es la multa por colarse en TransMilenio en 2026? Este es el monto que podría pagar

A diario, miles de personas ingresan de manera irregular a estaciones y buses, lo que no solo afecta las finanzas del sistema, sino que también genera riesgos para la seguridad de los usuarios, además que representa, para expertos, una afectación a la cultura ciudadana.

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Según datos oficiales, más de 260.000 personas entran de forma fraudulenta al sistema cada día. Estas personas, aunque representan una pequeña parte de la población capitalina, provocan pérdidas millonarias anuales a Transmilenio S.A.

Para evitar la evasión del pago en el sistema de transporte, se estableció que este acto está catalogado como una infracción tipo 2 dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los colados aprovechan cualquier fallo en el sistema para acceder sin pagar - imagen de referencia. Foto: Twitter: @dona_pily2

Para 2026, esta conducta tiene una sanción económica que ronda los $233.454 pesos, valor ajustado con base en el salario mínimo vigente. De acuerdo con la normativa, esta multa se impone a quienes no validen el pasaje, ingresen por lugares no autorizados o utilicen de forma indebida los accesos al sistema.

Además del pago de la multa, las autoridades han implementado otras medidas complementarias. Entre ellas, la posibilidad de que los infractores participen en actividades pedagógicas o comunitarias como parte de estrategias para promover el cumplimiento de las normas. Estas acciones no eliminan la sanción, pero buscan generar conciencia sobre el impacto de estas conductas.

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Por otra parte, las personas sancionadas pueden acceder a un beneficio económico si pagan dentro de los primeros cinco días hábiles después de recibir el comparendo. La ley permite un descuento del 50 %, por lo que un pago oportuno es vital para ahorrar. Por eso, si una persona fue sorprendida colándose, lo mejor es revisar el comparendo cuanto antes y resolver la situación dentro de los plazos establecidos.

Las autoridades han insistido en que estas medidas buscan desincentivar una práctica que afecta la sostenibilidad del sistema. La evasión no solo impacta los ingresos, sino que también genera sobrecarga operativa y problemas de orden en estaciones y portales.

Colados en TransMilenio pueden recibir sanciones económicas. Foto: Tomada de Twitter @sergio_prieto10

De esta manera, colarse en TransMilenio en 2026 no solo implica una falta a la convivencia, sino también una sanción económica significativa que supera ampliamente el costo de un pasaje. La medida se mantiene como una de las principales herramientas para combatir este comportamiento en el transporte público de la capital.

Históricamente, el valor de esta multa ha ido en aumento. Por ejemplo, en años anteriores la sanción estaba por debajo de los $200.000, pero el ajuste anual ligado al salario mínimo ha incrementado su costo. Este mecanismo hace que las multas se actualicen cada año, lo que explica el aumento registrado en 2026.