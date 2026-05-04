Hospital San Francisco de Asís no da abasto: sobreocupación del 340 % desata alarma en el Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, hizo una grave denuncia este lunes, 4 de mayo, por medio de su cuenta en la red social X, relacionada con el sistema de salud en su departamento que se encuentra totalmente colapsado. Son más de 600.000 habitantes los que tiene esta zona de Colombia, por lo que las autoridades departamentales optaron por decretar la emergencia en salud ante el desbordamiento del sistema. “El hospital San Francisco de Asís, único hospital de segundo nivel en toda la red pública del departamento del Chocó, responsable de atender a más de 600.000 personas, ha declarado la alerta roja hospitalaria. Y la gobernación del Chocó se ve en la necesidad de declarar también la emergencia en salud en el departamento para poder atender un 340 % de sobrepoblación”, dijo. Córdoba-Curi también dijo que la red privada ha dejado de funcionar por medio de las IPS por las millonarias deudas que les tienen las diferentes EPS, lo que agrava el panorama de la salud en el Chocó. “Hoy la gente está en los pasillos, los niños están de a 3 en camilla, la gente está literalmente en el piso, y esto todo tiene que ver porque el hospital no da más, no da abasto al momento de atender. El personal está colapsado, está fatigado, pero lo más importante, la gente está en condiciones inhumanas”, agregó. La mandataria hizo un llamado urgente al gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de que estos puedan atender este tipo de requerimientos de las comunidades. “Hago un llamado al Gobierno nacional, a instituciones en los tres niveles, para que unamos esfuerzos en pro de este hospital. La administración departamental va a comenzar inmediatamente acciones a efectos de poder contribuir, obviamente, en administrar esta emergencia, pero requerimos de la acción conjunta de toda la institucionalidad a nivel nacional y territorial para poder salir de esta emergencia”, agregó.

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