TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

Un video viral difundido en redes sociales muestra a una mujer permitiendo el ingreso irregular de varios usuarios a una estación de la troncal de las Américas de TransMilenio, en Bogotá.

Las imágenes, que circularon en los últimos días del mes, la muestran abriendo una puerta destinada a personas con discapacidad y dejando pasar a varios grupos, quienes habrían pagado a otra persona, también implicada, ubicada al otro lado del acceso.

En el material, que se volvió tendencia en X, se observa que en un solo momento la mujer dejó entrar de manera irregular a seis personas en fila y, minutos después, otras cinco ingresaron siguiendo el mismo procedimiento. El video también muestra a un hombre que intentó negociar su ingreso, pero no logró acceder.

#VideoBlu La empresa TransMilenio confirmó que la mujer que fue grabada dejando colar a varias personas en una estación del sistema ya fue identificada y es reincidente en este tipo de conductas, por lo cual se han hecho dos operativos en su contra. En cifras, más de 5.000 casos… pic.twitter.com/91XnjgS7sB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 15, 2025

Frente a la difusión de registro, TransMilenio confirmó que la mujer está identificada y que es reincidente en este tipo de conductas. La entidad señaló que ya se le habían practicado dos intervenciones en las que se le incautaron tarjetas y se realizó un traslado a un Centro de Traslado por Protección (CTP).

Según lo que dijo el sistema, en la estación San Façon, donde se registraron los hechos, este año se han realizado cinco intervenciones, con 18 tarjetas incautadas, seis infractores, siete comparendos y cuatro traslados a CPT. En esta estación, la mujer del video aparece plenamente identificada y vinculada a dos actuaciones previas mencionadas por la empresa.

A escala del sistema, TransMilenio informó que, en lo corrido del año, se han incautado más de 5.300 tarjetas usadas de manera irregular mediante el fenómeno de la elusión. Además, las autoridades han aplicado más de 320 medidas correctivas a personas involucradas en este tipo de conductas.

¿Qué consecuencias enfrentan quienes se cuelan?

De acuerdo con la normativa vigente, ingresar al sistema sin pagar el pasaje constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para este año, la multa por colarse en TransMilenio está fijada en 189.800 pesos, además de otras medidas correctivas, según la gravedad del caso y el procedimiento aplicado por las autoridades.