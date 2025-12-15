Suscribirse

TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

Según la entidad, en la estación San Façon, donde se registraron los hechos, se han realizado cinco intervenciones este año.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

15 de diciembre de 2025, 11:11 p. m.
Este es el negocio que tenía mujer en estación de TransMilenio.
Este es el negocio que tenía mujer en estación de TransMilenio | Foto: Redes sociales: Blu Radio/Montaje:Semana

Un video viral difundido en redes sociales muestra a una mujer permitiendo el ingreso irregular de varios usuarios a una estación de la troncal de las Américas de TransMilenio, en Bogotá.

Las imágenes, que circularon en los últimos días del mes, la muestran abriendo una puerta destinada a personas con discapacidad y dejando pasar a varios grupos, quienes habrían pagado a otra persona, también implicada, ubicada al otro lado del acceso.

Contexto: Justicia Penal Militar pide investigar a agentes del CTI de la Fiscalía por allanamiento equivocado en una casa en Bogotá

En el material, que se volvió tendencia en X, se observa que en un solo momento la mujer dejó entrar de manera irregular a seis personas en fila y, minutos después, otras cinco ingresaron siguiendo el mismo procedimiento. El video también muestra a un hombre que intentó negociar su ingreso, pero no logró acceder.

Frente a la difusión de registro, TransMilenio confirmó que la mujer está identificada y que es reincidente en este tipo de conductas. La entidad señaló que ya se le habían practicado dos intervenciones en las que se le incautaron tarjetas y se realizó un traslado a un Centro de Traslado por Protección (CTP).

Según lo que dijo el sistema, en la estación San Façon, donde se registraron los hechos, este año se han realizado cinco intervenciones, con 18 tarjetas incautadas, seis infractores, siete comparendos y cuatro traslados a CPT. En esta estación, la mujer del video aparece plenamente identificada y vinculada a dos actuaciones previas mencionadas por la empresa.

Contexto: Acueducto de Bogotá confirmó malas noticias para más de 20 barrios en la localidad de Kennedy

A escala del sistema, TransMilenio informó que, en lo corrido del año, se han incautado más de 5.300 tarjetas usadas de manera irregular mediante el fenómeno de la elusión. Además, las autoridades han aplicado más de 320 medidas correctivas a personas involucradas en este tipo de conductas.

¿Qué consecuencias enfrentan quienes se cuelan?

De acuerdo con la normativa vigente, ingresar al sistema sin pagar el pasaje constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para este año, la multa por colarse en TransMilenio está fijada en 189.800 pesos, además de otras medidas correctivas, según la gravedad del caso y el procedimiento aplicado por las autoridades.

Contexto: Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar a niñas con talio en Bogotá, rompió el silencio: defendió su salida del país

La empresa explicó que, cuando se detectan estas situaciones, se activan protocolos de atención con apoyo de la Policía y los equipos de seguridad para intervenir los puntos críticos. También se reiteró que la venta informal de pasajes es una práctica ilegal que afecta la operación, la seguridad y la sostenibilidad del sistema.

