Nación

Acueducto de Bogotá confirmó malas noticias para más de 20 barrios en la localidad de Kennedy

La entidad explicó que se presentó un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 78, lo que obligó a suspender el servicio.

Redacción Nación
13 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Corte de agua.
El Acueducto de Bogotá confirmó un daño en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con Calle 78. | Foto: Getty Images

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó la suspensión del servicio de agua para más de 20 barrios ubicados en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.

De acuerdo con la entidad, el corte provisional del servicio se presentó sobre las 3:00 de la tarde, debido a un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 78.

La zona que permanece en estos momentos sin el servicio de agua abarca desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur entre la Carrera 79 y el río Bogotá, lo que comprende más de 20 barrios en la localidad de Kennedy.

La compañía manifestó que espera resolver el inconveniente en el menor tiempo posible y explicó que mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier requerimiento de los usuarios del sector.

A continuación la lista de barrios afectados con la suspensión del servicio:

Varios suministros se verán afectados por los cortes de agua.
Más de 20 barrios afectados por la suspensión de agua en la localidad de Kennedy. | Foto: Getty Images / John Coletti
  • Bavaria
  • Calandaima
  • Campo Hermoso
  • Casa Blanca Sur
  • Casablanca
  • Castilla
  • Catalina
  • Catalina II
  • Chucua de la Vaca I
  • Chucua de la Vaca II
  • Chucua de la Vaca III
  • Ciudad de Cali
  • Ciudad Kennedy
  • Ciudad Kennedy Central
  • Ciudad Kennedy Norte
  • Ciudad Kennedy Occidental
  • Ciudad Kennedy Oriental
  • Ciudad Kennedy Sur
  • Ciudad Techo II
  • Class
  • Corabastos
  • Dindalito
  • El Carmelo
  • El Jazmín
Cortes de agua en Bogotá.
La localidad de Kennedy se vio afectada por la suspensión del servicio de agua. | Foto: Getty Images
  • El Paraíso Bosa
  • El Rubí
  • El Tintal III y IV
  • El Vergel Oriental
  • Galán
  • Gran Britalia
  • Jacqueline
  • Jorge Uribe Botero
  • La Cecilia
  • La Magdalena
  • La Pampa
  • La Paz Bosa
  • Las Acacias
  • Las Dos Avenidas
  • Llano Grande
  • Los Almendros
  • Mandalay
  • María Paz
  • Nuevo Techo
  • Osorio II, III y IV
  • Pastrana
  • Patio Bonito I, II y III
  • Pío XII
  • Provivienda Occidental
  • Roma
  • Saucedal
  • Tairona
  • Techo
  • Timiza
  • Tintalá
  • Tintalito
  • Tocarema
  • Valladolid
  • Vergel Occidental
  • Villa Alsacia II
  • Villa Nelly III Sector
  • Visión de Oriente

