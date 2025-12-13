Nación
Acueducto de Bogotá confirmó malas noticias para más de 20 barrios en la localidad de Kennedy
La entidad explicó que se presentó un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 78, lo que obligó a suspender el servicio.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó la suspensión del servicio de agua para más de 20 barrios ubicados en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.
De acuerdo con la entidad, el corte provisional del servicio se presentó sobre las 3:00 de la tarde, debido a un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 78.
La zona que permanece en estos momentos sin el servicio de agua abarca desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur entre la Carrera 79 y el río Bogotá, lo que comprende más de 20 barrios en la localidad de Kennedy.
La compañía manifestó que espera resolver el inconveniente en el menor tiempo posible y explicó que mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier requerimiento de los usuarios del sector.
A continuación la lista de barrios afectados con la suspensión del servicio:
- Bavaria
- Calandaima
- Campo Hermoso
- Casa Blanca Sur
- Casablanca
- Castilla
- Catalina
- Catalina II
- Chucua de la Vaca I
- Chucua de la Vaca II
- Chucua de la Vaca III
- Ciudad de Cali
- Ciudad Kennedy
- Ciudad Kennedy Central
- Ciudad Kennedy Norte
- Ciudad Kennedy Occidental
- Ciudad Kennedy Oriental
- Ciudad Kennedy Sur
- Ciudad Techo II
- Class
- Corabastos
- Dindalito
- El Carmelo
- El Jazmín
- El Paraíso Bosa
- El Rubí
- El Tintal III y IV
- El Vergel Oriental
- Galán
- Gran Britalia
- Jacqueline
- Jorge Uribe Botero
- La Cecilia
- La Magdalena
- La Pampa
- La Paz Bosa
- Las Acacias
- Las Dos Avenidas
- Llano Grande
- Los Almendros
- Mandalay
- María Paz
- Nuevo Techo
- Osorio II, III y IV
- Pastrana
- Patio Bonito I, II y III
- Pío XII
- Provivienda Occidental
- Roma
- Saucedal
- Tairona
- Techo
- Timiza
A esta hora atendemos un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Av. Las Américas con Cra. 78, que obligó a suspender temporalmente el servicio de acueducto en algunos barrios de Kennedy.
📍 Parámetro zona afectada:
Desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre… pic.twitter.com/M1yScdAIMQ
- Tintalá
- Tintalito
- Tocarema
- Valladolid
- Vergel Occidental
- Villa Alsacia II
- Villa Nelly III Sector
- Visión de Oriente