Acueducto de Bogotá confirmó malas noticias para más de 20 barrios en la localidad de Kennedy

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó la suspensión del servicio de agua para más de 20 barrios ubicados en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital del país.

De acuerdo con la entidad, el corte provisional del servicio se presentó sobre las 3:00 de la tarde, debido a un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 78.

La zona que permanece en estos momentos sin el servicio de agua abarca desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur entre la Carrera 79 y el río Bogotá, lo que comprende más de 20 barrios en la localidad de Kennedy.

La compañía manifestó que espera resolver el inconveniente en el menor tiempo posible y explicó que mantiene habilitada la Acualínea 116 para atender cualquier requerimiento de los usuarios del sector.

A continuación la lista de barrios afectados con la suspensión del servicio:

Bavaria

Calandaima

Campo Hermoso

Casa Blanca Sur

Casablanca

Castilla

Catalina

Catalina II

Chucua de la Vaca I

Chucua de la Vaca II

Chucua de la Vaca III

Ciudad de Cali

Ciudad Kennedy

Ciudad Kennedy Central

Ciudad Kennedy Norte

Ciudad Kennedy Occidental

Ciudad Kennedy Oriental

Ciudad Kennedy Sur

Ciudad Techo II

Class

Corabastos

Dindalito

El Carmelo

El Jazmín

El Paraíso Bosa

El Rubí

El Tintal III y IV

El Vergel Oriental

Galán

Gran Britalia

Jacqueline

Jorge Uribe Botero

La Cecilia

La Magdalena

La Pampa

La Paz Bosa

Las Acacias

Las Dos Avenidas

Llano Grande

Los Almendros

Mandalay

María Paz

Nuevo Techo

Osorio II, III y IV

Pastrana

Patio Bonito I, II y III

Pío XII

Provivienda Occidental

Roma

Saucedal

Tairona

Techo

Timiza

🚨 #Atención

A esta hora atendemos un daño imprevisto en una tubería ubicada en la Av. Las Américas con Cra. 78, que obligó a suspender temporalmente el servicio de acueducto en algunos barrios de Kennedy.



📍 Parámetro zona afectada:

Desde la calle 9 hasta la calle 43 Sur, entre… pic.twitter.com/M1yScdAIMQ — Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) December 13, 2025