Arranca la nueva edición de Vassar: así se vive esta fiesta del emprendimiento con novedades imperdibles para las familias

Arrancó la fiesta del emprendimiento en Bogotá. La novena edición de Vassar finalmente abrió sus puertas en el Parque El Country con más de 400 emprendimientos que van desde la moda y el bienestar hasta el arte y la gastronomía, y una programación imperdible que busca ampliar el alcance de las marcas y atraer nuevos públicos: el Corner Kids; LITERATO, su esquina literaria, y el Live Shopping de VASSAR.

María Carolina Gutiérrez, su directora ejecutiva, explicó que esta nueva edición responde principalmente a un interés por reorganizar la experiencia de los visitantes. “La feria es tan grande que no todo el mundo termina de recorrer cada rincón. Decidimos crear espacios específicos para que los amantes de cada categoría encuentren lo que buscan de forma directa”, aseguró.

Programación para toda la familia

Precisamente el Corner Kids es una de las principales novedades. Ubicado en el pabellón dos, el espacio reúne juguetes, ropa, actividades navideñas y propuestas lúdicas para que las familias puedan tener una experiencia completa.

Allí los asistentes podrán encontrarse con marcas como Atemi, la cual trabaja con juegos que integran biodiversidad y aprendizaje. Su propuesta busca llevar a niños y adultos la magia de Colombia mediante cartas de memoria, loterías, juegos de viaje y materiales educativos con animales del país. Dou Dou es otra de las marcas más destacadas, pues fabrica muñecos de apego y ropa para ellos en telas antialérgicas y cosidas a mano.

Situada en el pabellón uno, LITERATO, la esquina literaria de la feria, es otra de las grandes novedades. El espacio reúne librerías, distribuidoras de vinilos y un amplio espacio para tomar café. Además, cuenta con un programación que incluye firmas de libros de figuras como Marce La Recicladora y Andrés López.

La Diligencia, distribuidora colombiana de editoriales independientes, asegura que participar en Vassar abre la posibilidad de acercar nuevos lectores a catálogos que no siempre llegan a los circuitos comerciales. “Queremos ser el portavoz de editoriales que encuentran difícil llegar a librerías”, señalaron desde la marca.

A su vez Gutiérrez explicó que la inclusión de vinilos y literatura responde a una visión sobre la evolución de la feria. “Creemos que debemos darle visibilidad al tema cultural y a lo que está pasando con los vinilos, los libros y los proyectos que conectan con estos mundos”, afirmó.

Además, como parte de las experiencias asociadas a la temporada navideña, Vassar también activó beneficios para los compradores que usan la tarjeta Visa Latam Pass. Las compras realizadas en la feria sumarán millas y quienes presenten comprobantes por montos superiores a $250.000 podrán acercarse a la zona VIP a partir de las 6 de la tarde para participar por uno de los 20 premios diarios de 10.000 millas. También se podrá solicitar la tarjeta allí y, con esto, acceder a un beneficio de bienvenida que duplica las millas mensuales al cumplir la meta de facturación.

VASSAR Live Shopping

El Vassar Live Shopping es un marketplace disponible en la página web de la feria que funciona en simultáneo con la feria presencial. Con esta primera versión, su objetivo es ampliar el alcance de los emprendimientos y permitir que personas de otras ciudades compren los productos sin desplazarse. Un equipo de personal shoppers recorre los pabellones, recoge los pedidos y los envía con un aliado logístico.

“Decidimos trascender la feria física”, precisó Gutiérrez. “Queremos que quienes no puedan venir igual tengan acceso a las marcas. Las ventas se despachan en caliente desde el venue”, agregó. En total, alrededor de 100 marcas participan en esta modalidad digital.

Marcas icónicas

En esta Navidad, Vassar no solo decidió apostarle a pequeños emprendimientos, sino a marcas que empezaron en sus pasillos o en espacios parecidos y que ahora se han consolidado a nivel mundial. Baobab es una de ellas. La firma de moda vuelve a la feria en alianza con Skandia y los organizadores del evento.

Según voceras de la marca, el objetivo es mostrarle a los asistentes hasta dónde puede crecer un emprendimiento que un día arrancó en una feria. Hoy en día, Baobab se encuentra posicionado a nivel mundial con presencia en más de 50 países y más de 450 puntos de venta, incluyendo boutiques de lujo. La marca llega a la feria con su colección más reciente.

Otra de las marcas que llega a hacer presencia en Vassar es Verdi, que destaca el valor de regresar tras varios años de presencia internacional. Su brand manager afirmó que la invitación fue una oportunidad para reconectar con su público local. “Hemos estado en ferias como Salón del Mueble y White Milano”, dijo. “Volver a un espacio en Colombia nos permite ver cómo cambió la relación con nuestros clientes y cómo nos reciben ahora que somos una marca más grande”, agregó. En esta edición presentaron nuevos colores de su silueta Arista, entre ellos antique brass y bordeaux.