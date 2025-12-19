Eventos

Vassar cerró con fuerza su novena edición en Bogotá y se prepara para llegar a Medellín en 2026

Más de 400 emprendimientos, 35.000 asistentes y un nuevo formato digital marcaron la novena edición de Vassar Feria, que superó expectativas y consolidó su papel como plataforma de conexión entre marcas y público.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 8:04 p. m.
La novena edición de Vassar se vivió en el Parque El Country, en Bogotá. Reunió a más de 400 emprendimientos.
La novena edición de Vassar se vivió en el Parque El Country, en Bogotá. Reunió a más de 400 emprendimientos. Foto: Vassar - API

Fue todo un éxito. En su novena edición, los más de 400 emprendimientos que participaron en Vassar conectaron con el público y marcaron un nuevo hito en la historia de la feria. En los seis días que duró el evento, el parque El Country recibió a más de 35.000 asistentes, quienes encontraron una oferta diversa que incluyó experiencias gastronómicas, música en vivo, actividades para niños y espacios culturales. María Carolina Gutiérrez, su directora ejecutiva, aseguró que el evento no solo cumplió, sino que superó las expectativas iniciales, consolidándose como una plataforma de emprendimiento y conexión con el público.

Arranca la nueva edición de Vassar: así se vive esta fiesta del emprendimiento con novedades imperdibles para las familias

Vassar contó con 407 marcas participantes, de las cuales el 30 por ciento asistió por primera vez y el 15 por ciento llegó desde otras ciudades, como Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Según la directora, los emprendedores reportaron buenas ventas y un alto nivel de visibilidad, impulsados tanto por la feria presencial como por la implementación de Vassar Live Shopping, un nuevo formato digital de compras que se lanzó en esta edición y permitió ampliar el alcance de las marcas a públicos fuera de Bogotá.

Vassar - API
Vassar contó con 407 marcas participantes, de las cuales el 30 por ciento asistió por primera vez y el 15 por ciento llegó desde otras ciudades, como Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Foto: Vassar - API

“Vassar Live Shopping nos permitió llevar la experiencia de la feria a los hogares de quienes no podían asistir presencialmente. La posibilidad de pedir productos y recibirlos el mismo día en Bogotá, sin costo, fue muy bien recibida. Definitivamente, vamos a continuar con este formato, haciendo algunos ajustes para fortalecerlo en futuras ediciones”, subrayó Gutiérrez.

Otro de los espacios que más sorprendió fue el Club Literato, ubicado en el pabellón 1, novedad de esta edición, que se convirtió en un punto de encuentro alrededor del café, los libros y los vinilos. Allí se realizaron firmas de libros que marcaron esta ocasión, con la participación de Julita Barreto, Ana María Villalba, Marce La Recicladora, Andrés López y Katherine Porto. “Sin duda, fue una de las grandes sorpresas. La respuesta del público superó las expectativas”, señaló Gutiérrez.

El Corner Kids fue otra de las grandes novedades, un espacio dirigido exclusivamente a productos infantiles y actividades navideñas para los niños. “Este fue uno de los lugares preferidos por las familias gracias a su oferta de juguetes, ropa, libros y actividades infantiles”, agregó.

Vassar - API
Tras estos grandes resultados, Vassar ya proyecta su llegada a Medellín en 2026. Foto: Vassar - API

En cuanto a los resultados generales, la directora señaló que Vassar cumplió con su propósito de conectar de manera directa a los emprendedores con el público. Asimismo, recordó que la feria se define como una plataforma de emprendimiento más que como un evento comercial, una apuesta que, según indicó, se materializa gracias al trabajo de la Asociación de Emprendedores, al fortalecimiento del sentido de comunidad y a la generación de más de 40 alianzas y beneficios para las marcas participantes.

Finalmente, tras estos resultados, Vassar ya proyecta su llegada a Medellín en 2026. “Tenemos grandes expectativas. Medellín es una ciudad con una escena creativa y emprendedora muy fuerte, y creemos que Vassar puede aportar a su ecosistema con una propuesta que mezcla cultura, diseño, gastronomía y experiencias. Será una oportunidad para seguir creciendo y conectando marcas locales con nuevos públicos”, concluyó Gutiérrez.

Vassar - API

