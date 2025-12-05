A medida que más personas buscan soluciones naturales para equilibrar cuerpo, mente y emociones, la escena del bienestar en Colombia ha tomado un impulso sorprendente. Y La Yerbatera, una marca que invita a recuperar los rituales cotidianos a partir de los saberes tradicionales, lo sabe a la perfección. Con productos elaborados a base de plantas, aceites esenciales y mezclas para mejorar la vida cotidiana, la marca propone un retorno a lo esencial: el autocuidado.

Su fundadora, Diana Mesa, también conocida como Diana La Yerbatera, asegura que lo que comenzó como un proyecto personal para reconectar con la naturaleza, ahora se ha transformado en una apuesta que acompaña a miles de personas en sus rutinas, la mayor parte del tiempo.

“Quería hacer algo con mis manos, que no tuviera una dependencia de nadie más, y los jabones eran lo que me conectaba con la tierra, con lo natural y lo real”, afirmó. Esa primera exploración ocurrió en 2019, antes de la pandemia, cuando comenzó a fabricar jabones artesanales desde su hogar en Suesca, un territorio cuyo entorno místico y natural la impulsó a profundizar en las propiedades de las plantas. Después empezó a trabajar con aromas y aceites esenciales.

La esencia de La Yerbatera no radica en la promesa de resolver grandes problemas, sino en ofrecer alivio cotidiano. Diana explicó que muchos de sus productos nacen de situaciones comunes que impactan la calidad de vida de manera silenciosa.

“Yo no voy a solucionar los grandes problemas. Busco acompañarte en lo que tú tienes en un día normal: estrés, depresión, tristeza, furia o esos días en los que todo se siente pesado. Eso es lo que busca La Yerbatera, apoyar a las personas en esa forma de bienestar”, señaló. Con esa lógica surgieron productos como el Happy Shot o el Rocío de Luna, que responden a necesidades emocionales sencillas pero frecuentes.

La Yerbatera será una de las marcas que participará en la novena edición de Vassar Feria, que arranca este 9 de diciembre en el Parque El Country, en Bogotá. | Foto: La Yerbatera

La creación de los productos se basa en aceites esenciales. Seguido de un proceso que incluye investigación, lectura constante y experimentación, cada uno proviene de plantas con propiedades específicas. Su propósito: lograr mezclas que permitan una conexión inmediata con los aromas y sus beneficios. En ocasiones, Diana La Yerbatera parte del problema concreto y avanza hacia la identificación de hierbas o plantas que puedan aportar alivio. Esa combinación entre intuición, estudio y sensibilidad aromática se refleja en cada producto de la marca.

La fundadora asegura que sus productos no buscan reemplazar una medicación u otras alternativas que, en muchos casos, son necesarias. Lo que quiere es ofrecer una respuesta novedosa desde una conexión profunda con la madre Tierra. “Es volver a lo natural. Es recuperar la ancestralidad que traíamos”, expresó.

Para Diana La Yerbatera, la conexión con la naturaleza no es una moda, sino un regreso a la esencia. Un aroma puede convertirse en una pausa consciente y en un puente hacia momentos de serenidad, es una forma de cuidado emocional.

La fabricación se realiza en Suesca, donde vive Diana desde hace una década. Allí produce la mayoría de los artículos con sus propias manos. Algunos productos ya cuentan con certificaciones y deben elaborarse en laboratorio, por lo que se apoya en un equipo técnico en la misma zona.

