La novena edición de la Vassar Feria llega a Bogotá. Del 9 al 14 de diciembre, el Parque El Country abrirá sus puertas para recibir a más de 400 marcas provenientes de distintas ciudades del país, en una edición que incluye experiencias culturales, programación artística, espacios para niños, agenda literaria y talleres.

Lo más novedoso de esta edición es el lanzamiento de Vassar LIVE, un marketplace temporal que funcionará en paralelo con la feria presencial, donde participan cerca de cien marcas. La plataforma estará disponible a través de la página web de la feria y permitirá que compradores de otras ciudades accedan a los productos de los emprendedores sin necesidad de desplazarse. Un equipo de personal shoppers recogerá los pedidos dentro del evento para luego enviarlos a sus destinatarios.

Además, la feria tendrá un espacio dedicado a la lectura dentro de uno de los pabellones, donde participarán librerías, proyectos literarios y autores invitados que realizarán firmas de libros y encuentros con el público. El espacio contará con la participación de Marce la recicladora, Julita Barreto, Katherine Porto, Ana María Villalba, entre otros. También habrá un área infantil que reunirá marcas enfocadas en la niñez y facilitará la búsqueda de regalos navideños. La programación artística incluirá a los ganadores de la convocatoria “Sonidos Vassar”, que seleccionó a los artistas emergentes.

La directora ejecutiva de la feria, María Carolina Gutiérrez, aseguró que la nueva propuesta cultural que traerá esta edición busca marcar una diferencia. “Esa combinación de emprendimiento con gastronomía, cultura, música y literatura es difícil de encontrar en otras partes del mundo. Sentimos que estamos dejando en alto el nombre de Colombia”, aseguró. Y agregó que uno de los objetivos para el próximo año es llegar a nuevas ciudades y posteriormente, a otros países.

Más de 400 emprendimientos

Más de 400 marcas formarán parte de esta edición de Vassar. La feria mantiene un proceso de selección que toma en cuenta comunicación, sostenibilidad, manejo digital y visión de país, enfocado principalmente a emprendedores. “El 60% de las marcas que van a estar presentes no tiene una vitrina. La feria se convierte en el único momento que ellos pueden conectar con sus clientes, conocerlos y testear su producto”, explicó Gutiérrez.

Uno de los emprendimientos será Nini Orquídeas. Su creadora, Nini Toca, explicó que su proyecto nació a partir de un antiguo vivero familiar y que se enfoca en joyería fabricada con flores naturales. La marca exhibirá anillos, collares, pines y aretes elaborados con orquídeas, algunas de ellas en tonos azules en sintonía con la identidad visual de la feria.

Otra marca que participará es Disorder Urban, dirigida por Yeimy González. El proyecto se basa en calzado fabricado con PBC, un material que permite procesos de reciclaje luego del uso inicial. González cuenta que la marca se creó para ofrecer alternativas distintas a las típicas botas para lluvia. Sus referencias actuales buscan un diseño adecuado para espacios laborales, uso cotidiano y festivales musicales.

“En Vassar estamos comprometidos con la construcción de una comunidad sólida que impulse el talento colombiano y genere oportunidades reales para los emprendedores. Esta edición de Navidad es una celebración de creatividad, innovación y la fuerza de nuestros emprendedores para seguir creciendo y mostrando su trabajo al país entero”, concluye Gutiérrez.