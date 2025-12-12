Suscribirse

Nación

Extraño objeto está volando por Bogotá y genera misterio: videos muestran cómo cambia de forma y desaparece en segundos

La aparición de este objeto ha despertado muchas especulaciones sobre qué es y los videos se han hecho virales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 12:38 p. m.
Imágenes del objeto extraño captado volando por Bogotá.
Imágenes del objeto extraño captado volando por Bogotá. | Foto: API

Hay curiosidad en Bogotá por un extraño objeto que se ha visto volando por los cielos desde hace varios días, pero que hasta el momento no se sabe con exactitud de qué se trata.

A través de redes sociales, más específicamente de X, se han conocido videos que muestran esta situación, despertando preguntas entre los bogotanos.

Extraño objeto visto volando por Bogotá.
Extraño objeto visto volando por Bogotá. | Foto: API

En uno de los audiovisuales, que rápidamente se hizo viral, se ve al objeto quieto en el cielo e, incluso, se observa cómo parece tomar una forma diferente. Una de las personas que estaba siendo testigo preguntó: “¿Eso qué es?”.

En un principio se ve como si fuera una línea recta, pero poco después se alcanza a vislumbrar una especie de círculo. Además, a esto se le suma que pareciera que tuviera luces.

Contexto: La Ruta de Navidad en Bogotá: estos son los 14 puntos del alumbrado para disfrutar de la ciudad

Incluso, en otro video se le ve con lo que parece ser una sombra azul a su alrededor, así duró algunos segundos hasta que después la misma se ocultó, el extraño objeto se volvió mucho más pequeño y comenzó a irse hasta que se perdió dentro de las nubes.

En un cuarto video, se observa como si el objeto se estuviera expandiendo y se dividiera en varias líneas, por lo menos en cinco de estas. Ante la mirada de varias personas, cambió su forma y nuevamente se le perdió su rastro.

Las extrañas apariciones han despertado muchas especulaciones e hipótesis sobre lo que podría ser, abriéndole la curiosidad de más de uno.

Contexto: Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

En redes sociales algunos han asegurado que simplemente es un dron, otros han dicho que podría tratarse de una campaña de alguna marca, tal y como ya ha pasado en otras oportunidades.

Sin embargo, también hay quienes lanzan teorías más profundas y sostienen que podría ser algo que está más allá de la existencia humana: ovnis.

Por lo pronto, lo cierto es que no se sabe con exactitud de qué se trata, pero se espera que el misterio pueda ser revelado con el pasar de los días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotáovniViral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.