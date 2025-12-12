Extraño objeto está volando por Bogotá y genera misterio: videos muestran cómo cambia de forma y desaparece en segundos

Hay curiosidad en Bogotá por un extraño objeto que se ha visto volando por los cielos desde hace varios días, pero que hasta el momento no se sabe con exactitud de qué se trata.

A través de redes sociales, más específicamente de X, se han conocido videos que muestran esta situación, despertando preguntas entre los bogotanos.

En uno de los audiovisuales, que rápidamente se hizo viral, se ve al objeto quieto en el cielo e, incluso, se observa cómo parece tomar una forma diferente. Una de las personas que estaba siendo testigo preguntó: “¿Eso qué es?”.

En un principio se ve como si fuera una línea recta, pero poco después se alcanza a vislumbrar una especie de círculo. Además, a esto se le suma que pareciera que tuviera luces.

Incluso, en otro video se le ve con lo que parece ser una sombra azul a su alrededor, así duró algunos segundos hasta que después la misma se ocultó, el extraño objeto se volvió mucho más pequeño y comenzó a irse hasta que se perdió dentro de las nubes.

En un cuarto video, se observa como si el objeto se estuviera expandiendo y se dividiera en varias líneas, por lo menos en cinco de estas. Ante la mirada de varias personas, cambió su forma y nuevamente se le perdió su rastro.

Las extrañas apariciones han despertado muchas especulaciones e hipótesis sobre lo que podría ser, abriéndole la curiosidad de más de uno.

En redes sociales algunos han asegurado que simplemente es un dron, otros han dicho que podría tratarse de una campaña de alguna marca, tal y como ya ha pasado en otras oportunidades.

Sin embargo, también hay quienes lanzan teorías más profundas y sostienen que podría ser algo que está más allá de la existencia humana: ovnis.