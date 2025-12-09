Bogotá volvió a encender su temporada decembrina y, como ocurre cada año, las calles del centro histórico cambiaron de ritmo desde el momento en que se abrió la Ruta de la Navidad, el recorrido oficial que reúne 14 puntos de alumbrado y varias de las instalaciones más visibles de la ciudad durante diciembre.

Aunque han circulado videos desde hace días, las entidades competentes han confirmado que todo hace parte de la segunda edición de Navidad es Cultura, un proyecto que busca activar la zona céntrica con iluminación, arte y programación gratuita.

En esta ocasión el corredor principal cuenta con 114 árboles LED, 54 kilómetros de extensiones mini led y 4,6 kilómetros de mangueras luminosas. Aun así, la experiencia no se queda solo en las luces: detrás hay una agenda de 670 actividades con 4.316 artistas.

Todo está distribuido por distintos sectores para que los recorridos se hagan a pie y sin necesidad de vehículo, algo que se ha promovido con insistencia.

El recorrido comienza en la Plaza Liévano, donde la fachada del Palacio Municipal dejó de ser un edificio más del Eje Ambiental para convertirse, al menos por este mes, en una especie de escenario interactivo.

Allí, se instaló una matriz LED de más de 300 metros, compuesta por cerca de 200.000 bombillos programables que cambian de color y animación. Ese punto suele llenarse desde temprano, no solo por la iluminación, sino porque funciona como referencia para quienes quieren hacer el recorrido caminando.

Desde el palacio Liévano, el camino sigue por la Carrera Séptima, uno de los corredores habituales de diciembre en Bogotá. Este año el tramo entre la calle 11, la Torre Colpatria y la plaza de Santa María tiene un sistema de iluminación sincronizada que reparte el brillo de manera uniforme.

La intervención incluye varios árboles digitales y figuras que superan los cinco metros de altura. Son piezas llamativas, pero hechas para que la gente pueda pasar sin interrupciones, evitando aglomeraciones que en años anteriores complicaban el tránsito peatonal.

Y aunque históricamente el centro ha concentrado el grueso del alumbrado navideño, este año el Distrito amplió la oferta hacia el sur y el norte.

En el Parque El Tunal, al sur, se instalaron 15 áreas temáticas con estructuras metálicas y sistemas LED de alta eficiencia, junto a un árbol de 56 metros, una de las piezas de mayor altura de la ciudad. La zona también incluye estaciones con espectáculos láser y jardines diseñados para fotos.