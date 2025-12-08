Suscribirse

Instalan nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: ubicación y cómo operarán

Estos son los nuevos dispositivos que habrá en la capital del país.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 11:54 p. m.
Hay nuevas cámaras de detección de fotomultas en Bogotá. | Foto: Guillermo Torres

Desde hace varios años, en Bogotá se ha intensificado la instalación de cámaras de fotodetección o de fotomultas, que permiten controlar y registrar infracciones de tránsito, principalmente por superar el límite de velocidad, no tener la revisión tecnomecánica, no respetar el paso de peatones, conducir sin portar los seguros obligatorios o conducir por sitios o en horas prohibidas.

Recientemente, en el marco del inicio de diciembre, las autoridades de la capital colombiana aseguraron que se instalaron nuevas cámaras de detección de velocidad. En total, serán nueve de estos dispositivos que fortalecerán la seguridad en las vías.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Tenga en cuenta la información sobre los dispositivos. | Foto: SEMANA

La medida hace parte del Programa de Seguridad Vial y del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), que vigilarán en tiempo real el comportamiento de los conductores.

Esta es la ubicación de las nuevas cámaras

Son siete cámaras que serán instaladas en la Terminal Salitre, una cámara en el Terminal Norte y otra cámara en el Terminal Sur.

Rafael González, gerente general de la Terminal de Transportes de Bogotá, aseguró que la medida busca generar conciencia y corregir conductas que ponen en riesgo la vida de usuarios, conductores y personal operativo en nuestras tres sedes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Presentación del Proyecto Piloto de las Cámaras de Fotodetención a los Invasores de los Carriles exclusivos del MIO
Así puede verificar las cámaras. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Las cámaras nuevas registrarán además infracciones como giros prohibidos, circulación en sentido contrario, parqueo indebido, peatones en zonas restringidas y también la lectura de placas de vehículos, para realizar la detección, registro y gestión de los automotores.

Actualmente, son unas 238 cámaras de detección las que existen en la capital colombiana. Sin embargo, hay solo 77 que están funcionando. Por otra parte, 46 tienen el permiso vencido, por lo que no pueden registrar las infracciones.

La Secretaría de Movilidad está pidiendo autorización para poder instalar 40 nuevas cámaras de fotodetección. Se espera que al menos el 50% de ellas queden funcionando en el 2024.
Hay más de 200 cámaras en la capital. No todas operan. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Se estima que la cámara con más multas registradas es la ubicada en la Autopista Norte con calle 95, en sentido norte–sur, que ha dejado 199.879 comparendos en cinco años.

