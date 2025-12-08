Instalan nuevas cámaras de fotodetección en Bogotá: ubicación y cómo operarán

Desde hace varios años, en Bogotá se ha intensificado la instalación de cámaras de fotodetección o de fotomultas, que permiten controlar y registrar infracciones de tránsito, principalmente por superar el límite de velocidad, no tener la revisión tecnomecánica, no respetar el paso de peatones, conducir sin portar los seguros obligatorios o conducir por sitios o en horas prohibidas.

Recientemente, en el marco del inicio de diciembre, las autoridades de la capital colombiana aseguraron que se instalaron nuevas cámaras de detección de velocidad. En total, serán nueve de estos dispositivos que fortalecerán la seguridad en las vías.

Tenga en cuenta la información sobre los dispositivos. | Foto: SEMANA

La medida hace parte del Programa de Seguridad Vial y del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), que vigilarán en tiempo real el comportamiento de los conductores.

Esta es la ubicación de las nuevas cámaras

Son siete cámaras que serán instaladas en la Terminal Salitre, una cámara en el Terminal Norte y otra cámara en el Terminal Sur.

Rafael González, gerente general de la Terminal de Transportes de Bogotá, aseguró que la medida busca generar conciencia y corregir conductas que ponen en riesgo la vida de usuarios, conductores y personal operativo en nuestras tres sedes, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Así puede verificar las cámaras. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Las cámaras nuevas registrarán además infracciones como giros prohibidos, circulación en sentido contrario, parqueo indebido, peatones en zonas restringidas y también la lectura de placas de vehículos, para realizar la detección, registro y gestión de los automotores.

Actualmente, son unas 238 cámaras de detección las que existen en la capital colombiana. Sin embargo, hay solo 77 que están funcionando. Por otra parte, 46 tienen el permiso vencido, por lo que no pueden registrar las infracciones.

Hay más de 200 cámaras en la capital. No todas operan. | Foto: Aymer Andrés Álvarez