Bogotá se prepara para la ciclovía nocturna: 12 vías cerradas y cambios en la movilidad

Bogotá vivirá este jueves 11 de diciembre una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, una de las actividades más esperadas de la época decembrina y que cada año reúne a miles de personas en las principales vías de la ciudad.

Este 11 de diciembre, Bogotá se ilumina con la Ciclovía Nocturna Navideña. De 6:00 p. m. a 12:00 a. m., disfruta la ciudad, sus luces y su magia sobre dos ruedas. pic.twitter.com/hkqbF2PTb3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 6, 2025

La jornada, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y respaldada por la Alcaldía Mayor, se realizará entre las 6 de la tarde y la medianoche, tiempo durante el cual estarán habilitados más de 95 kilómetros de tramos exclusivos para ciclistas, peatones y patinadores.

La administración distrital explicó que el propósito es ofrecerle a la ciudadanía una noche diferente sobre ruedas, en un ambiente seguro, recreativo y acompañado por actividades culturales que se desplegarán en distintos puntos del recorrido.

Ciclovía nocturna en Bogotá. | Foto: Colprensa

Según la Alcaldía, algunos de los corredores habilitados serán:

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y la carrera 96I

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Tramos tradicionales en la carrera 7, carrera 9, carrera 15, carrera 50 y la avenida Córdoba.

Durante el horario del evento estas vías estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar la movilidad segura de los asistentes.

La ciclovía nocturna en Bogotá está programada para el jueves 10 de agosto. | Foto: IDRD

El IDRD señaló que la ciclovía nocturna se consolida como una de las experiencias más representativas de la ciudad y destacó que la versión de este año coincide con el Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas, lo que convierte a Bogotá en epicentro regional de este tipo de iniciativas.

Por ello, se han programado intervenciones artísticas, música y puntos de acompañamiento en distintos sectores del corredor.

Se realizan cuatro funciones diarias de aproximadamente 20 minutos cada una. | Foto: Cortesía - Secretaría Cultura, Recreación y Deportes

La Alcaldía recomendó a los asistentes usar ropa reflectiva, mantener una velocidad moderada, revisar previamente la bicicleta o los patines y estar atentos a menores y mascotas.