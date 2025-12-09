Bogotá
Bogotá se prepara para la ciclovía nocturna: 12 vías cerradas y cambios en la movilidad
La Alcaldía recomendó a los asistentes usar ropa reflectiva, mantener una velocidad moderada y revisar previamente la bicicleta o los patines antes de iniciar a rodar.
Bogotá vivirá este jueves 11 de diciembre una nueva edición de la Ciclovía Nocturna, una de las actividades más esperadas de la época decembrina y que cada año reúne a miles de personas en las principales vías de la ciudad.
Este 11 de diciembre, Bogotá se ilumina con la Ciclovía Nocturna Navideña. De 6:00 p. m. a 12:00 a. m., disfruta la ciudad, sus luces y su magia sobre dos ruedas. pic.twitter.com/hkqbF2PTb3— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 6, 2025
La jornada, organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y respaldada por la Alcaldía Mayor, se realizará entre las 6 de la tarde y la medianoche, tiempo durante el cual estarán habilitados más de 95 kilómetros de tramos exclusivos para ciclistas, peatones y patinadores.
La administración distrital explicó que el propósito es ofrecerle a la ciudadanía una noche diferente sobre ruedas, en un ambiente seguro, recreativo y acompañado por actividades culturales que se desplegarán en distintos puntos del recorrido.
Según la Alcaldía, algunos de los corredores habilitados serán:
- Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá
- Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá
- Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15
- Calle 26 entre carrera 7 y la carrera 96I
- Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170
- Tramos tradicionales en la carrera 7, carrera 9, carrera 15, carrera 50 y la avenida Córdoba.
Durante el horario del evento estas vías estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar la movilidad segura de los asistentes.
El IDRD señaló que la ciclovía nocturna se consolida como una de las experiencias más representativas de la ciudad y destacó que la versión de este año coincide con el Congreso Internacional de Ciclovías Recreativas de las Américas, lo que convierte a Bogotá en epicentro regional de este tipo de iniciativas.
Por ello, se han programado intervenciones artísticas, música y puntos de acompañamiento en distintos sectores del corredor.
La Alcaldía recomendó a los asistentes usar ropa reflectiva, mantener una velocidad moderada, revisar previamente la bicicleta o los patines y estar atentos a menores y mascotas.
También insistió en hidratarse y seguir las orientaciones del personal del IDRD presente en la jornada. La invitación del Distrito es a disfrutar la ciudad de manera segura y celebrar una tradición que ya es parte del calendario navideño de Bogotá.